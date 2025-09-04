Lo que se esconde detrás de la sucesión de incendios en la zona de Barxeta

El alcalde de Barxeta, Vicent Torregrosa, confirmó ayer a Levante-EMV que ha solicitado una reunión con la Guardia Civil y la Policía Autonómica para aclarar el origen de la sucesión de incendios que se han registrado en la localidad de la comarca de la Costera por segundo año consecutivo.

Tal y cómo publico este diario en su edición de ayer, el pasado martes 2 de septiembre se localizó un nuevo episodio en una zona de campos de cultivo, con un incendio que tuvo hasta tres focos diferenciados. Torregrosa explicó que «he pedido la reunión de forma oficial para saber cómo van las investigaciones tras tratar el tema con el equipo de gobierno. Sé que también ha estado sobre el terreno la Policía Autonómica. Quiero saber por donde van los tiros y proponer, por ejemplo, si hay que montar algún tipo de vigilancia preventiva. Lo que queremos es saber qué podemos hacer para dilucidar el origen».

Las alarmas se han disparado al registrarse varios incendios con patrones similares por segundo año consecutivo en las inmediaciones de Barxeta:«Más o menos han tenido lugar en el mismo lugar que el año pasado, digamos que en 2024 se quemó una parte de la zona conocida como finca de San Miguel y este año ha tocado la otra. Son zonas de campos de cultivo sobrantes, pero es que el incendio de esta semana, con tres focos, hace levantar sospechas».

En septiembre del año pasado, por ejemplo, se desató un incendio de mayores proporciones en la zona del Pla de Corrals y el exalcalde de Barxeta, Vicent Mahiques, ya mostró alguna sospecha sobre una posible intencionalidad. En dicho escenario se confirmaron hasta cuatro focos diferentes.

Extinguido

El último incendio desatado en las inmediaciones de Barxeta fue declarado como extinguido oficialmente pasadas las cinco de la tarde de ayer, miércoles 3 de septiembre, cuando se logró apagar el último foco que estaba activo.

Hasta seis medios aéreos trabajaron a la vez en los primeros compases de las actuaciones de los servicios de Emergencias para sofocar las llamas. En este caso, se diferenciaron tres focos diferentes, dos en puntos muy cercanos y un tercero más alejado. Por prevención, se decretó el cierre de la carretera CV-573 durante varias horas de la tarde.

Incendio en Montaverner

Ayer se declaró un nuevo incendio forestal en las comarcas de interior de la provincia de Valencia, esta vez en la Vall d’Albaida. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso a las 16:43 horas de la tarde. Se trató de un incendio próximo a Alfarrasí y Montaverner. La Guardia Civil cortó el tráfico en el puente que une ambas poblaciones para facilitar las labores de extinción del mismo.

El Centro de Coordinación de Emergencias estableció la situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de incendios Forestales (PEIF) y se llegarón a movilizar hasta siete medios aéreos y diferentes medios terrestres. Al cierre de esta edición, el incendio seguía activo.