Las escuelas ciclistas de La Forca y Ontinyent reanudan la competición con el Trofeo de Bellreguard

Las escuelas ciclistas de La Forca d’Aiacor y Ontinyent retomaron el pasado fin de semana la competición deportiva con el Trofeo de Bellreguard, penúltima prueba de la Challenge provincial de carretera, que suponía también la reanudación de la competición tras el parón veraniego.

Ciclistas de las escuelas en la carrera de Bellreguard. / Levante-EMV

La categoría reina de infantiles de segundo año fue, de nuevo, la más rápida, con dos últimas vueltas frenéticas donde el ontinyentí Aitor Selva y Lucas Albera pudieron escaparse. Finalmente, y a falta de 50 metros para el final de la carrera, los escapados fueron neutralizados, pero Selva aún podría clasificarse quinto, mientras que Andreu Sansaloni, de la PC La Forca, terminó con el grupo principal, en la octava posición. Pau Soriano, del CC Ontinyent, concluyó también la carrera en el puesto 14.

Tras esta prueba de la Safor, la competición de la competición de escuelas ciclistas sigue en marcha y este domingo Tavernes de la Valldigna será el epicentro ciclista.

Escuela BTT en Ontinyent

El Club Ciclista Ontinyent de la mano del excampeón de España de bicicletas de montaña Jordi Gandia, licenciado en Ciencias del Deporte han montado una nueva escuela de BTT para todo aquel apasionado a esta modalidad de ciclismo. Todo aquel interesado en asistir a las clases tiene que ponerse en contacto con el club ontinyentí. Jordi Gandia es el actual director de la escuela y director del equipo cadete para este 2026.