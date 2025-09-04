Fallece Spiri, futbolista del CD Olímpic en los años 80

Xàtiva y el CD Olímpic están de luto tras el fallecimiento de Vicent Maldonado Climent, conocido futbolísticamente como Spiri. El funeral será este viernes, 5 de septiembre, a las 12 horas en la parroquia Sant Pere de Xàtiva. La capilla ardiente con los restos de Spiri ha quedado instalada en el Tanatorio de la Funeraria Cerdà, en la calle Canónigo Cebrián.

Esquela del fallecimiento de Vicent Maldonado, Spiri. / Levante-EMV

Spiri jugó en el CD Olímpic durante la década de los años 80, en los que el club de Xàtiva militó en varias categorías, desde la Regional Preferente hasta la Segunda B. Al final de la temporada 1984-1985 el CD Olímpic consiguió el ascenso a Tercera División, después de jugar tres temporadas en Regional Preferente. Esa temporada, uno de los jugadores destacados era Spiri, que jugó con otros míticos futbolistas del club setabense como Vasconcellos, José Enrique y Alemany, tal como recoge el libro “Historia del Fútbol a Xàtiva”, editada por la Associació Esportiva Murta que preside Javier García Paños. Esa temporada 1984-1985 la plantilla del Olímpic estaba formada por Vigarto, Jordán, Juan Navarro, Sala, Saurina, Spiri, Quique, Sarrionet, Vasconcellos, Carlos, Héctor, Martín Vinyals, Pedro, G. Granero, José Enrique, Rubén, Alemany, Eladio, Vila y Eladio.

En la temporada 1986-1987 el Olímpic se proclamó campeón de Tercera División y consiguió el ascenso a Segunda B, categoría en la que tras ese ascenso jugó cuatro años seguidos.

Vicent Maldonado Climent, “Spiri”, ha fallecido este jueves. Estaba casado con M.ª José Palop Moreno y era padre de Joan y Álvaro.