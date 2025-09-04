La IA BigData y el parto de la burra

Éramos pocos y parió la burra, dice el dicho popular como si la burra fuese la responsable de aumentar la población o el empadronamiento. Pobre burra que ahora le ha caído el muerto sobre sus espaldas y a ver como se las apaña para salir de este más que complicado acertijo. Pero vayamos por partes. Una inoportuna intervención quirúrgica en uno de mis queridos hombros (3 años de pruebas y de espera) me permitió dejar de lado el ordenador y las ideas, y felicitarme a mí mismo de coincidir durante la Fira de Xàtiva de cargar con un cabestrillo milagroso que me hizo prometer que este año, no. Que este año no escribiría absolutamente nada sobre la histórica celebración que venimos padeciendo (cada uno que la viva como mejor le venga, que no entraré en debates) desde 1250. Ay, si el rey Jaume I levantara la cabeza…..

Pero hay cosas que no pueden ignorarse y te obligan al menos a juntar unas cuantas letras de negro sobre blanco, siempre con el ánimo de no ofender ni crear mala "lechita", pero es que hay cosas que rozan ya lo absurdo. Aquí nada cambia por mucho que pasen los años. Que alguien que tenga capacidad intelectual suficiente que me explique algún cambio significativo de una edición a otra. Si hace 30 años (por decir una cifra) comprar un garrote era sinónimo de facherío y tontería, ahora es de “modernor” y progresismo. Tenemos una Reina que compite con la de años anteriores a ver quien la tiene más larga (la cola del traje blanco inmaculado). Pediría al alcalde Roger Cerdà que de verdad se plantease eso de la Reina. Que demuestre que es capaz, él y su equipo, de volver a una consulta popular que deje de lado la “coentor” de la Reina y compañía. Seamos serios de una vez, Roger, y demos un paso adelante para ir convirtiendo la Fira en un referente que no sea solo de palabra, sino de hechos. No vale con hacer de la Fira el centro de los chiringuitos del mundo, o cambiar las ubicaciones para demostrar que algo se ha hecho. Y tampoco vale aplaudirse y ser feliz porque una parada mentirosa que promete devoluciones de Amazón ha conseguido formar largar colas de clientes que buscan el chollo. Y la concejala María Beltrán lo sabe, y sabe que debería plantarse porque capacidad de trabajo e iniciativas le sobran, pero no las que hemos visto este año.

Y el colofón a este mini repaso (ya no me queda espacio en el folio) se cierra con la implantación de la IA BigData para analizar la movilidad, con la plataforma Smart Steps de Telefónica. ¿Y eso qué es?. Según la empresa de comunicaciones, “se dispondrá de información anónima, precisa y detallada sobre el comportamiento de visitantes y turistas durante la celebración, lo que permitirá optimizar la gestión de recursos municipales, reforzar la seguridad y planificar futuras ediciones con una base analítica sólida”. O sea, hemos estado espiados con todos nuestros movimientos. Ya lo estamos en casa con las diferentes aplicaciones, que ahora faltaba que lo hayan hecho durante la Fira d’Agost cuando se compra un melón, se sube a una atracción o se busca un polvete rápido cuando nadie mira entre carro y carro en la Fira del Bestiar. Todo un adelanto. Pues lo podrían aplicar para seguir las pistas al sospechoso de Mazón y saber de sus tejemanejes en el Ventorro mientras la gente se ahogaba.