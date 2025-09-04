La Policía Nacional detuvo a dos mujeres en los intentos de «okupación» de Xàtiva

La Policía Nacional detuvo a dos mujeres de nacionalidad extranjera en los intentos de «okupación» registrados en una céntrica finca ubicada en la zona de la Alameda de Xàtiva el pasado lunes 2 de septiembre. Así lo confirmaron fuentes del cuerpo de seguridad a Levante-EMV, que explicaron que los agentes -hasta tres patrullas fueron movilizadas en un primer momento- fueron avisados por el dueño de una vivienda con la cerradura forzada y, al entrar, se toparon con ellas dentro. Luego, el administrador se puso en contacto con el resto de propietarios -sobre todo los que no viven de forma regular- y se confirmaron dos intentos de «okupación» más.

Se trata de dos mujeres de nacionalidad uruguaya que podrían tener relación con unos vecinos que cuentan con un contrato de alquiler vigente en la actualidad.

Al tratarse de una vivienda de uso regular, el damnificado llamó a la Policía Nacional y ambas infractoras fueron detenidas por «allanamiento de morada». En total, se registraron cuatro casos, ya que en uno de los pisos no lograron forzar la cerradura y en la otra propiedad el morador declaró que llevaba «bastante tiempo» como ocupante ilegal.

Tras denunciar a los titulares del piso, llegó a un acuerdo -sin cantidad económica de por medio- para marcharse una vez recogió sus cosas. Todos los afectados declararon a este diario, que los «okupas» se habían mostrado pacíficos en todo momento, aunque entre los residentes de la céntrica finca sí ha reinado cierta intranquilidad por lo sucedido. Es un bloque de pisos emplazado en una zona privilegiada de la capital de la Costera y -dependiendo de diversos factores como el tamaño o el estado- su valor oscila entre los 150.000 euros y los 200.000 en una valoración inicial.

Terreno político

La situación causó ayer un intenso cruce de declaraciones en el terreno político setabense.

Así, el Partido Popular de Xàtiva denunció «la pasividad del equipo de gobierno tras conocerse la ocupación de 4 nuevas viviendas en pleno centro de la ciudad, una situación que confirma que la okupación no es un invento alarmista, como el propio gobierno local ha calificado en repetidas ocasiones nuestras advertencias, sino una realidad que afecta gravemente a la seguridad y la convivencia de nuestros vecinos». Así, pidieron la activación del «plan-antiokupación que se presentó en junio de 2020». Por otra parte, desde el equipo de gobierno formado por PSPV y Xàtiva Unida explicaron que «se evitó la ocupación de tres inmuebles y por ello el Ayuntamiento quiere poner de relieve la rápida y eficaz actuación policial, que respondió inmediatamente al requerimiento de los vecinos, abortando de raíz los intentos de ocupación y llegando a detener a dos personas. La actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad evitó la ocupación de los inmuebles, motivo por el cual se debe confiar en el sistema de seguridad ciudadana y no caer en alarmismos indeseables», declararon. n