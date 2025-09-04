PP y equipo de gobierno se enzarzan por los planes de empleo en Xàtiva

El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado "la falta de transparencia" con la que el Ayuntamiento "ha decidido levantar el reparo de Intervención y seguir adelante con un Plan de Empleo lleno de irregularidades formales y con serios riesgos jurídicos y económicos".

Así, recuerdan que "el informe de Intervención, emitido el pasado 25 de agosto, advertía de cuestiones graves: la ausencia de publicación oficial de las bases del procedimiento en el BOP o en el DOGV, el uso de un censo de personas ya baremadas —un procedimiento que choca frontalmente con los principios de igualdad, mérito y capacidad— y la necesidad de emitir un nuevo informe de sostenibilidad financiera, dado que las condiciones económicas actuales no son las mismas que en 2022", exponen.

"Pese a estas advertencias, el alcalde Roger Cerdà ha firmado un decreto para alzar el reparo y continuar con el proceso, ignorando las garantías que marca la ley", apuntan

“Cuando un gobierno evita la publicidad oficial, utiliza listados cerrados y rehúye informes financieros actualizados, tendrá que explicarles a los casi 2000 parados que tiene Xàtiva porque no pueden participar libremente en un plan de empleo del ayuntamiento,” ha denunciado el portavoz del PP, Marcos Sanchis.

"Desde el PP de Xàtiva advertimos que este Plan de Empleo, lejos de ser un instrumento de igualdad y justicia social, puede convertirse en una herramienta partidista al servicio de intereses muy concretos. La opacidad con la que se tramita mina la confianza de los vecinos en la administración local", prosiguen los populares.

“La falta de transparencia no es casualidad. Tienen que explicar porque no se publican las bases en los diarios oficiales y se recurre a listados internos, porque esto limita quién accede y quién no. Y repito Xàtiva tiene casi 2000 personas desempleadas”, ha insistido Sanchis.

Así, desde el PP de Xàtiva exigen al gobierno municipal que "publique de inmediato las bases completas en los diarios oficiales, que retire cualquier censo prebaremado y que solicite de forma urgente un informe de sostenibilidad financiera actualizado".

“Estamos hablando de empleo público, de dinero de todos los vecinos, y no se puede gestionar con oscurantismo”, ha concluido el portavoz de la formación conservadora.

Respuesta del equipo de gobierno

Desde el equipo de gobierno -formado por PSPV y Xàtiva Unida- han salido al paso de las críticas del PP y han comentado que "continúan instalados en la táctica de la manipulación informativa para confundir a la opinión pública". "El Programa Pots, evolución del anterior programa PI, es una iniciativa social pionera del Ayuntamiento de Xàtiva que siempre ha sido financiada con recursos propios. Marco Antonio Sanchis trata de confundir a la opinión pública lanzando una premisa falsa, puesto que el Pots no es estrictamente un programa de ocupación, sino que es un programa de inserción social, que busca normalizar las condiciones de vida de usuarios seleccionados por los servicios sociales municipales, entre las características del cual figura disponer de una fuente de ingresos estables a través de una nómina retribuida con referencia al salario mínimo interprofesional y con una duración de un año".

"Todos los años, por estas fechas, el PP de Xàtiva lanza la misma manipulación para confundir en la población, poniendo en duda la iniciativa Pots. En este sentido, hay que remarcar la diferencia entre este programa social y los minijobs del PP, una medida electoralista de la época Rus, con salarios indignos por debajo del mínimo interprofesional", continúan las mismas fuentes.

"El PP acusa en el Ayuntamiento de hacer lo que ellos han hecho en la Generalitat Valenciana, puesto que los programas de fomento de la ocupación se han recortado en más de un 70%, con la desaparición de diferentes programas de formación, cosa que demuestra la intención de confundir a la opinión pública. El gobierno municipal recuerda que en 2024, la tasa de paro en Xàtiva disminuyó hasta el 9,41%, la más baja de los últimos 20 años, mientras que el descenso interanual del paro en Xàtiva en el pasado mas de agosto se aproxima al 9%", comentan desde el Ayuntamiento.

"El Pots está destinado a personas usuarias de Servicios Sociales entre las cuales se encuentran personas paradas de larga duración, personas jóvenes que buscan su primer trabajo, personas que necesitan volver al mercado laboral, personas con necesidad de acceder a la prestación de mayores de 52 años para acceder a la jubilación, víctimas de violencia de género, personas con diversidad funcional y personas sin recursos mínimos para cubrir las necesidades básicas de su unidad familiar. La selección se realiza mediante una baremación en función de unos ítems relacionados con los perfiles descritos anteriormente", argumentan.