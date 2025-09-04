Intenta rescatar un gato... y acaba atendido por el SAMU en Ontinyent

Ocurrió ayer, miércoles 3 de septiembre, pasadas las seis de la mañana. Una dotación del parque de bomberos de Ontinyent -con el sargento de Alzira y especialistas del Grupo de Rescate en Altura (GERA)- respondieron a un aviso para el rescate de un varón de 30 años que se había precipitado desde un techo intentando salvar un gato que estaba perdido.

Los servicios de Emergencia también avisaron a la Policía Local, que envió una patrulla al lugar. Así, la víctima del rescate se cayó a un patio tras romperse un techo de uralita al que había accedido por intentar salvar un gato. Las fuentes consultadas explican que "presentaba un fuerte gole en la cabeza y dolor de espalda".

Los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Local. Una vez en el lugar de los hechos, localizaron la zona por donde se había caído el varón que acabó siendo rescatado. Se trata del tejado de una nave abandonada que está emplazado justo detrás de un bloque de pisos ubicado en el número 38 de la Avenida Torrefiel. La patrulla localizó una posible entrada por el descampado en el que se encuentra la nave. También se personaron efectivos del Consorci de Bombers y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Los bomberos abrieron una puerta trasera que estaba tapiada, lo que permitió acceder al herido. El varón se precipitó desde una altura aproximada de seis metros y presentaba un golpe en la cabeza con brecha, contusiones y posibles facturas.

Un equipo sanitario desplazado en una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) atendió al herido, que explicó que se había subido al tejado de la nave para recuperar al gato, que se había extraviado. Estaba acompañado por su mujer y un compañero de trabajo, que confirmó que era el propietario del piso en el que residía la pareja.