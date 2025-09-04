El olor "desagradable" de Ontinyent: "Este verano ha sido muy duro, hemos estado días sin abrir las ventanas"

Ha sido un verano de intenso calor, donde Ontinyent se ha consagrado como una de las localidades en las que se han anotado temperaturas máximas durante varias jornadas. En este escenario, los vecinos de la senda del Cinc Germans denuncian que se han visto obligados a sobrevivir sin abrir las ventanas de sus casas, debido a los vertidos pestilentes procedentes de las instalaciones de Bleachont SL; pertenecientes a la antigua Colortex.

Tal y como ha informado este diario durante los últimos años, las quejas de los residentes cercanos a la depuradora se han sucedido. Ahora, confirman que el problema se ha agravado durante los últimos meses. En febrero de este año la firma Recioil, especializada en gestión de residuos, confirmó que esperaba el visto bueno del juzgado que tramita el concurso de Bleachont para quedarse la instalación de Ontinyent, desplegar un plan de mejoras y absorber a un grupo de trece trabajadores.

Sin embargo, ha pasado el tiempo y los residentes en la capital de la Vall d’Albaida damnificados relatan que su situación no es que haya mejorado, «sino que ha empeorado, ha sido un verano muy duro. Muy desagradable». En estos términos se movió ayer Mari Carmen Coll, tesorera de la asociación de vecinos de la Senda dels Cinc Germans. Coll atendió ayer a Levante-EMV y explicó que los afectados preparan «medidas más drásticas» ante la inacción de las administraciones: «Estamos tramitando un permiso para celebrar una manifestación delante de las puertas de la depuradora. Nos hemos reunido con el Ayuntamiento y queremos tener otra reunión con la Generalitat. A mitad de julio dijeron que ya ‘estaba arreglado’ porque no tenían quejas y eso es mentira. Vamos a pedir de nuevo el amparo del Síndic de Greuges. Y vamos a pedir consejo un abogado. La situación ha sido insostenible durante los meses de junio, julio y agosto, casi nos morimos, los niños se despertaban por la noche, vives angustiado, es un olor que se te mete en la cabeza. Esto no puede seguir así», comentó.

«Sigue habiendo la misma actividad, incluso diría que más. Creo que la empresa que se tiene que ir le da la responsabilidad a la nueva y está hace lo mismo, se tiran la pelota una a otra. Entran cubas y cubas de toda España. Cabe recordar que esa depuradora se montó para la actividad de la firma textil que ya no está operativa tras quebrar. Y ahora siguen trabajando y nosotros soportando los olores», apostilló la portavoz vecinal.

Reunión en el Ayuntamiento

Por otro lado, la regidora de Sostenibilidad de Ontinyent, Sayo Gandia, se reunió el pasado jueves con las personas afectadas. Expuso que «una vez más, le rogamos al director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, su implicación y colaboración para exigir a la empresa que acabe con olores desagradables que afecten al municipio. La problemática generada tendría que desaparecer si se realizan las inspecciones para comprobar que la autorización de la licencia concedida por Consellería es adecuada y está vigente. De momento, y a pesar de asegurar la Consellería que se han realizado inspecciones, las emisiones de malos olores siguen produciéndose, especialmente en determinadas horas del día».

Así, desde el Ayuntamiento de Ontinyent exponen que han vuelto a solicitar la intervención de la Consellería de Medio Ambiente para a"bordar las molestias causadas por los malos olores provenientes de la planta depuradora de la empresa Bleachont, ubicada a las instalaciones de la antigua Colortex".

El vecindario, que ha mostrado su “agotamiento” ante una situación que se alarga en el tiempo, planteaba en el Ayuntamiento la posibilidad de tomar medidas más drásticas que dan mayor visibilidad a esta problemática. En este sentido, la regidora aseguraba que “el Ayuntamiento estará siempre junto al vecindario en todo aquello dentro de la legalidad que decidan hacer”.