Xàtiva ingresará 200.000 euros más al año del servicio de agua con la renovación de los contadores

Xàtiva renovará los contadores de agua de todo el núcleo urbano y de las pedanías, una actuación que acaba de salir a licitación por 734.451 euros y un plazo de ejecución de un año. El consistorio contempla la sustitución de los actuales contadores por otros con tecnología de telelectura, lo que permitirá optimizar recursos en eficiencia energética y, además, incrementar la recaudación del servicio del agua. El ayuntamiento contempla ingresar 200.000 euros más al año en la recaudación del agua potable, cuando todos los contadores estén renovados, según han avanzado a este diario desde la concejalía de Aguas.

La actuación contempla la instalación de nuevos equipos contadores de agua con tecnología de telelectura, con una red de comunicaciones con cobertura para el núcleo urbano y las pedanías, “implementado en un sistema de operación y gestión de los dispositivos que permite interaccionar con cada uno de los dispositivos de telelectura a lo largo de su vida útil”, explica el pliego de condiciones de la licitación. Los equipos garantizarán una vida útil de 12 años, periodo en el que proporcionará las medidas de consumo a través del servicio de telelectura. La renovación abarcará todos los contadores del núcleo urbano y de las pedanías, excepto la de Annauir, donde el servicio de agua depende de la empresa Egevasa y no del ayuntamiento. Tampoco se contempla la renovación de los contadores de la urbanización de Bixquert, donde el servicio de abastecimiento tampoco es municipal, depende de la empresa Aguas de Bixquert. En otras urbanizaciones, como la del Carraixet, las viviendas cuentan con contadores nuevos, según explica el concejal de Aguas y Ciclo Hidráulico, Ignacio Reig, que señala que se instalaron tras las obras ejecutadas por el ayuntamiento para construir una estación de tratamiento de aguas que ha permitido llevar agua potable a los chalés de esta zona diseminada, tras más de 20 años sin servicio de agua potable.

El contrato establece la renovación de más de 16.000 contadores de agua, una renovación que se llevará a cabo progresivamente. El plazo de ejecución de la actuación es de un año. El contrato está en licitación y las empresas pueden presentar sus ofertas para adjudicarse la obra hasta el próximo 3 de octubre.

El concejal de Aguas y Ciclo Hidráulico, Ignacio Reig, afirma que esta sustitución de los contadores del agua supone “un esfuerzo económico importante” y recalca que se llevará a cabo con fondos municipales, sin ayuda económica de otras administraciones. Reig expone que la renovación repercutirá también en las arcas municipales, ya que se contempla aumentar la recaudación por el servicio, al mejorar la detección de pérdidas de agua y fugas, así como fraudes e irregularidades en el servicio del agua potable. Un incremento de la recaudación que el edil cuantifica en unos 200.000 euros al año, cuando toda la renovación se haya completado.

Los nuevos contadores también beneficiarán a los usuarios, al detectar de forma más eficiente las pérdidas y fugas de agua. El regidor explica que los nuevos medidores con telelectura “localizan las fugas de inmediato. Con esa información, al detectar consumos extraordinarios, podremos avisar a los particulares en caso de producirse, y que puedan actuar rápidamente para solucionar el problema”.

El Ayuntamiento de Xàtiva da un nuevo paso para mejorar el servicio de agua potable, tras los problemas en la red de suministro, donde el consistorio también ha ido actuando para mejorar las conducciones de la red municipal.