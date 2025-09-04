Xàtiva ultima el mantenimiento y la limpieza de los centros educativos para el inicio del curso escolar

Xàtiva está ultimando los preparativos para el inicio del año escolar con una limpieza general de los centros educativos y una revisión completa de la fontanería y la electricidad. Se han sustituido algunas luminarias que se encontraban defectuosas y se han llevado a cabo pequeñas reparaciones para asegurar el buen funcionamiento de los centros durante el curso. Además, también se han realizado diversos trabajos de pintura en algunas aulas y la adecuación de los patios.

Patio del colegio Attilio Bruschetti de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

La ciudad cuenta con un contrato de mantenimiento de los centros que ronda los 100.000 euros anuales y que se distribuye en diversas tareas a lo largo del año, aprovechando la temporada de verano sin alumnado para ejecutar las más importantes, especialmente en las dos últimas semanas antes del inicio del curso. El resto del año también se realiza un mantenimiento continuo para garantizar el buen funcionamiento de los centros.

La primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Amor Amorós, ha explicado que «la responsabilidad del ayuntamiento con los centros escolares es que estén listos para el inicio de curso, que tiene lugar este próximo lunes. También cabe recordar que, con los nuevos pasos elevados se ha ganado terreno de acera en algunos centros, como en el Teresa Coloma, con el fin de favorecer la seguridad y la accesibilidad». Amorós ha añadido que «los espacios en los centros educativos no son neutros; es necesario entenderlos como fuentes generadoras de aprendizaje e ir mejorándolos para favorecer su utilización».

Obras

Las obras del Pla Edificant en el Centro Integrado Público de Formación Profesional La Costera de Xàtiva, con una inversión de 1.356.236,84 euros, continúan a buen ritmo. Comenzaron el pasado mes de mayo y está prevista su finalización a finales de octubre, cumpliendo el calendario previsto de ejecución de seis meses.

Las obras contemplan, entre otras actuaciones, la mejora de los accesos y de la movilidad dentro y fuera del recinto, la renovación de carpinterías exteriores, la adecuación de los talleres y la reforma de la acera perimetral de la fachada norte. Además, se creará una nueva cubierta transitable sobre el bloque de la cafetería, se instalarán marquesinas de acceso al bloque norte por el patio y se sustituirá la marquesina de acceso a la cafetería.

En cuanto al IES Josep de Ribera, este año comenzará a utilizar el nuevo aulario, que supuso una inversión de más de 1,2 millones de euros, una de las infraestructuras educativas más esperadas por la comunidad escolar de la ciudad y que ha representado un gran avance en la mejora de la oferta educativa y la calidad de la enseñanza en Xàtiva, destacan desde el consistorio.