Más de 5.300 alumnos iniciarán el lunes el nuevo curso escolar en Ontinyent
El concejal de Educación destaca el esfuerzo en la preparación de los centros educativos para comenzar el año académico en las mejores condiciones posibles
El próximo lunes un total de 5.361 alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato comenzarán el nuevo curso escolar 2025/2026 en los centros educativos de Ontinyent. De esta cifra, 2.989 corresponden en educación infantil y primaria, 1.661 a educación secundaria obligatoria y 711 a bachillerato. En el caso de la educación infantil y primaria, un 62% del alumnado estará matriculado en centros públicos (1.846 estudiantes) y el 38% en centros concertados (1.143 estudiantes). En cuanto a la ESO, un 53% de los alumnos (879) estudiarán en centros públicos y un 47% (782) en concertados. En bachillerato, el porcentaje de alumnado en centros públicos es todavía más elevado, con un 72% (514 estudiantes), ante el 28% en centros concertados (197 estudiantes).
El regidor de Educación, Ferran Gandia, ha subrayado "el esfuerzo realizado durante las últimas semanas para garantizar un inicio de curso con las mejores condiciones posibles", explicando que “el ayuntamiento ha estado todo el verano y especialmente en las últimas semanas poniendo a punto los centros en todo aquello que está en nuestra mano a través de las concejalías de Educación, Parques y Jardines y Servicios Municipales, y esta próxima semana vamos a estar junto a sus direcciones para trasladar a la conselleria los pequeños problemas que puedan surgir en el inicio de curso”.
Además, Gandia ha recordado que la oferta educativa se complementará a lo largo de las próximas semanas con el inicio de curso del Conservatorio Profesional de Música, la Escuela para Adultos, la Escuela Oficial de Idiomas y el campus de la Universitat de València, “un amplio abanico formativo que hace posible que la ciudadanía tenga al alcance una formación diversa y de calidad”. Gandia acompañará el lunes al alcalde, Jorge Rodríguez, en la tradicional visita a uno de los centros educativos en la jornada de inicio de curso.
