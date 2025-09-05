El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, recibe a los Angelets de la Puríssima 2025

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, recibía este viernes a los niños y niñas seleccionados por la Asociación de Fiestas de la Purísima para entonar el “Cant dels Angelets” en las fiestas del próximo mes de diciembre en honor a la patrona de la ciudad, la Purísima Concepción. A la recepción también asistía la regidora de Fiestas, Àngels Muñoz; una delegación de la Asociación de Fiestas de la Purísima de Ontinyent encabezada por su nuevo presidente, Juan Antonio Tortosa, así como padres, madres y familiares de los Angelets.

Los niños y niñas participaron a una convocatoria pública a partir de la cual se designó que habrá una comitiva formada por un total de 10 niños y niñas: Irina Simón Pérez; Carla Mira Borrell; Elsa Bas Regal; Rafa Fuset Soler; Nagore Revert Castelló; Daniel Calatayud Fuset; Mauro Mansilla Laguna; Valeria Pérez Castellanos; Carlota Revert Cambra y Germán Boluda Martínez.

La asociación cuenta con dos formadores musicales que trabajan con los niños y niñas para tener cuidado de la calidad de los cantos, tanto del “Cant dels Angelets” como de “l'Asguinaldo”. Los y las seleccionadas pregonarán la fiesta entonando las estrofas que datan de 1662 del “Cant dels Angelets”, un canto que fue distinguido como Bien de Relevancia Local y considerado una “joya musical valenciana”, después de permanecer inalterado durante más de tres siglos.