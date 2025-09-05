Atropella a una mujer en un paso de cebra de Hort de l'Almunia y aduce que le ha "deslumbrado el sol"

Ocurrió ayer, jueves 4 de septiembre, pasadas las diez de la mañana. Un conductor de 75 años de edad atropelló a una mujer en el paso de peatones que hay en la rotonda en las calles Hort de l'Almunia y Ausiàs Marcha de Xàtiva. La Policía Local de Xàtiva recibió un aviso del 112 en el que se alertaba de lo ocurrido, por lo que desplazó una patrulla hasta la zona. Los agentes comprobaron que el vehículo implicado en el incidente -un Seat Toledo- estaba estacionado en un carril cercano a la rotonda donde se registró el atropello y el conductor había parado en la zona en la que se encontraba la víctima, sus familiares y una testigo de los hechos.

Los testimonios recopilados apuntan a que la mujer estaba cruzando el paso de peatones cuando el conductor la atropelló. El varón comentó que se había "deslumbrado por el sol y no la había visto". Los agentes de la Policía Local le sometieron entonces a la prueba del test de alcoholemia, que dio un resultado negativo de 0, 0. También inspeccionaron el turismo, que tenía numerosos daños. La patrulla cortó el tráfico en el lugar de los hechos para que el coche pudiera ser implicado y la víctima del atropello se trasladó al hospital por sus propios medios para que el equipo sanitario de Urgencias pudiera explorar el alcance de los daños ocasionados por el atropello y someterla a las curas pertinentes.