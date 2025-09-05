El Atzeneta UE abre la temporada en Tercera Federación visitando al Hércules “B”

Vuelve la liga regular en Tercera Federación 118 días después de que se pusiera el punto final de la temporada 2024/2025. El Atzeneta UE será el equipo encargado de abrir la nueva temporada y lo hará visitando al Hércules “B”. El debut del Ontinyent 1931 se producirá una hora más tarde para recibir en casa al Athletic Club Torrellano.

Este sábado a las 18 horas en la Ciudad Deportiva de Alicante, el duelo entre el filial Herculano y el Atzeneta abrirá la temporada. El choque estará dirigido por Yeray García Adsuar, asistido en las bandas por Tarik Hendel Darioui y Miguel María Monera Lucas. El conjunto taronja se ha renovado. Seguirá al frente Fran Giménez, quien colgó las botas la pasada temporada para hacerse cargo del equipo. En cuanto a jugadores, el conjunto del Regit ha renovado a cinco efectivos: Ferri, Miñana, Luispa, Tomé y Salva Martí. La plantilla ha sido reforzada con Vicedo, Íñigo, Antoni, Cerdán, Ayoze, Savall (lesionado desde inicios de pretemporada), Salva Brull, Eteme, Gallego, Erik, Revert, Pau Mascarell, Vicent Albert, Bilal y Brian Triviño. Aaron Cardós, quien fue una de las primeras incorporaciones anunciadas este verano procedente del CD Olímpic, finalmente no formará parte del equipo de la Vall d’Albaida y vuelve a la Lliga À Punt Comunitat para defender la camiseta del CE Alberic. Los partidos de preparación se han saldado con tres victorias, dos empates y tres derrotas, pero con buenas sensaciones sobre el verde. Ahora llega el momento de la verdad, la primera prueba de fuego con la disputa de la primera jornada. Se miden al Hércules "B", un recién ascendido que lo hizo contra pronóstico. El conjunto de Roberto Campillo, es un equipo formado en su gran mayoría por jugadores jóvenes que se foguean con la intención de llegar al primer equipo. Primer encuentro de liga donde los equipos aún están poniendo los cimientos, pero de lo que no hay duda es de que el Atzeneta es uno de los "gallitos" de esta Tercera Federación.

Entrenamiento del Ontinyent 1931 CF esta semana. / Ontinyent 1931 CF

Una hora más tarde, dará inicio el segundo partido de la temporada de esta liga. El duelo medirá las fuerzas del Ontinyent 1931 y el Torrellano. A partir de las 19 horas echará a rodar el balón en el Clariano bajo la dirección de Javier Valero Lucía, asistido en las bandas por Jorge Ferrer Grau y Santiago León Sánchez. El conjunto de Roberto Bas vuelve con diez jugadores renovados, la gran mayoría de su línea defensiva: Jorge García, Micó, Bonet, Fluixà, Pau Sanchis y Chimo Reig. También siguen: Osoro, Andreu Serrano, Miguel Richart y promociona Pedro Sempere. En cuanto a las nuevas incorporaciones, en la portería vuelve a Ontinyent, Dani Cerdà y se completa la posición con Vivó. La defensa la cierra Rafa Martínez. El mediocampista Juanan (último capitán del desaparecido Ontinyent CF) también vuelve al Clariano, un fichaje que ilusiona mucho a la afición, al igual que el regreso de Lluis Felipe. Alberto Oca y Gaizka Buades (hijo del director deportivo Abel Buades) completan la medular. Vicent Martínez e Iván Albert llegan para reforzar la parcela ofensiva. Pablo Francés, uno de los primeros renovados, finalmente no formará parte de la escuadra de Roberto Bas por motivos personales. En cuanto a su preparación, el balance es positivo con tres victorias en pretemporada, cuatro empates y una derrota. Un duelo entre dos equipos que la pasada temporada sufrieron para mantener la categoría. El Torrellano es un equipo renovado y entre sus incorporaciones destaca la llegada del delantero Javier Acuña "Toro", con experiencia en primera y segunda división. Dos equipos que van a poner este sábado la primera piedra en su camino hacia el objetivo de esta temporada: competir y mantener la categoría sin sufrir.