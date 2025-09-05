El CAX Orientació escala a la séptima posición de la liga española tras los éxitos en la prueba de Soria

La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva (CAX) escala una posición en la Segunda División de la Liga Española de Orientación a Pie (LEOP), en la que se ha situado en el séptimo puesto de la clasificación, tras los resultados obtenidos en la última prueba disputada en Soria. La localidad de Vinuesa (Castilla y León) acogió el pasado fin de semana, 30 y 31 de agosto, el XV Trofeo Internacional Pinares de Soria, con pruebas de media y larga distancia que puntuaban para la liga LEOP y una prueba Sprint, que puntuaba para la LEOS. El CAX Orientació acudió con 20 corredores, que consiguieron buenos resultados y permiten al club subir un puesto en la clasificación general. El equipo de Xàtiva es séptimo de la Segunda División LEOP con 4.176,69 puntos, y está a menos de 200 puntos de los puestos de promoción de ascenso.

Un atleta del CAX Orientació en la prueba disputada en Soria. / CAX Orientació

En la prueba de media distancia, en el mapa del Cabezo, en Vinuesa, destacaron los resultados de Òscar Arnau (Open Roig), que conseguía el cuarto puesto. En la prueba Sprint celebrada el sábado por la tarde en el núcleo urbano de Vinuesa, el CAX obtuvo buenos resultados: Vera Aragón (F-12) logró la quinta posición; Martín Aragón (M-14) quedó en el puesto 16; Paco Aragón (M-45) en el 15º. En categorías Open, Paula Mollà (Taronja) fue 8ª y Òscar Arnau (Roig) quedó primero.

Finalmente, la distancia larga celebrada el domingo cerraba los tres días de competición, en el mapa de La Muedra de Vinuesa. En esta prueba, los resultados más destacados para el CAX Orientació fueron la sexta posición de Arnau Prats (U-10); Pepe Prats (M-21B) quedó noveno; y en categoría Open Groc, Mercè Tapias llegaba la novena.

Un corredor del CAX Orientació durante la prueba en Soria. / CAX Orientació

En la clasificación general del XV Trofeo Internacional Pinares de Soria, los corredores del CAX Orientació que destacaron fueron la sexta posición de Vera Aragón (F-12) y de Pepe Prats, en M-21B. En categorías Open, Quim Arnau (Groc) quedó en la 12ª posición; y Òscar Arnau (Roig) obtuvo el cuarto puesto. La próxima cita de la Liga Española de Orientación a Pie (LEOP) será el VI Trofeo de Aragón, que se disputará los días 27 y 28 de septiembre en Teruel (Aragón).

Lliga Autonòmica

El CAX Orientació retomará la competición en la Lliga Autonòmica (LACV). Este mes de septiembre será un mes “de vértigo” para los corredores de Xàtiva, apuntan desde el club setabense, ya que este fin de semana, 6 y 7 de septiembre, se desplazarán a El Toro y Barracas (Castelló), donde se celebrará el Campionat Autonòmic de Llarga Distància. Estas pruebas están organizadas por el club València-O. Además, el CAX Orientació continúa en la preparación del CAOS 2025 de Xàtiva.