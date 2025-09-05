Los delitos contra la libertad sexual se triplican en Ontinyent en un año

Es una lacra social que afecta a todos los estratos de la sociedad y que, a nivel global., se sufre en toda la geografía española. Los delitos contra la libertad sexual han sufrido un aumento en los últimos años, pese a las campañas de las administraciones públicas y el trabajo de los cuerpos de seguridad.

Así ha ocurrido en los primeros seis meses del ejercicio 2025 en Ontinyent, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior. Las estadísticas oficiales confirman que se han triplicado respecto al mismo período del año pasado. Se ha pasado de tres casos de delitos contra la libertad sexual registrados entre los meses de enero y junio del 2024 a diez en el mismo intervalo del presente ejercicio 2025.

Y si se profundiza, la lectura es más agria: en 2024 se localizaron dos casos de agresiones sexuales con penetración por tres este año. Y, a su vez, se pasa de un caso tipificado como «resto de delitos contra la libertad sexual» a siete. La estadística es demoledora.

En Xàtiva, por su parte, los episodios de este tipo descienden ligeramente, aunque cualquier incidente es una mala noticia a lamentar. En el primer semestre de 2025 no se contabilizan agresiones sexuales con penetración en la capital de la comarca de la Costera -hubo tres el año pasado- y se han notificado tres incidentes relacionados con otro tipo de ataques a la libertad sexual, por uno el año pasado. Cabe recordar que en las estadísticas oficiales no entran los casos en los que la víctima decide no denunciar. Queda mucho trabajo por hacer.

Lo que sí aumenta de forma significativa en la capital de la Costera es el capítulo de robos con fuerza, que prácticamente se dobla en un año, pasando de los 24 casos de los primeros seis meses del año pasado a los 48 notificados en el presente ejercicio. También crecen los robos con violencia e intimidación, ya que se pasa de ocho casos en 2024 a once en 2025.

Evoluciones diferentes

Por otra parte, si se estudian las estadísticas generales se confirma que en la capital de la Vall d’Albaida hay un descenso interanual a nivel global, mientras que en Xàtiva se registra un cierto incremento. En Ontinyent se notificaron en los primeros seis meses del presente año un total de 357 hechos conocidos relacionados con la criminalidad convencional, un 7’8% menos que los 387 cosechados hace un año. En Xàtiva, por otra parte, se pasa de los 505 casos totales registrados entre enero y junio del año pasado a los 585 del ejercicio 2025. Los datos oficiales avalan un aumento del 15, 2 %.

Lo que si baja en ambas capitales comarcales es la cibercriminalidad, que en los últimos tiempos había crecido de forma desmesurada. Así, en Xàtiva se denunciaron 105 casos relacionados con este tipo de prácticas a distancia, lo que supone un descenso del 13,9 % respecto a los 122 incidentes del primer semestre de 2024. En Ontinyent la disminución fue más acusada, con 120 casos de este tipo en 2025, un 20,5 % menos respecto a los 151 incidentes lamentados durante el año pasado.