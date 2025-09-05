La Escuela de Empoderamiento de Xàtiva inicia el curso con nuevas propuestas formativas y siete espacios diferenciados

El Ayuntamiento de Xàtiva ha presentado una nueva edición de la Escuela de Empoderamiento de la Casa de las Mujeres para el curso 2025/2026. Se trata de un proyecto que se consolida como un espacio de formación, encuentro y reflexión, abierto a mujeres de todas las edades y procedencias, con el objetivo de fomentar el empoderamiento, la igualdad y la participación activa en la sociedad.

El nuevo programa incorpora espacios y talleres innovadores que responden a necesidades actuales. El Espacio de Autogestión Consciente se presenta como una propuesta para vivir el presente con conciencia, recuperar el tiempo propio y construir colectivamente desde la libertad y el respeto. Por otro lado, el Espacio Digital y Tecnológico (TIC) se organiza este año en módulos formativos que incluyen contenidos sobre LibreOffice, correo electrónico, trámites digitales y seguridad digital. Además, como novedad, se impartirá el taller “Sácale partido a tu móvil” para aprender a utilizar los teléfonos inteligentes de manera práctica y segura.

El Espacio de Crecimiento Personal incluye tres talleres nuevos que combinan creatividad, autocuidado y técnicas de gestión emocional: “Restaurarnos: un camino de vuelta a ti”, “Maternarme: aprender a cuidarme como merezco” y “Regulándonos: recupera la calma desde dentro”. En cuanto al Espacio Artístico y Creativo, este amplía sus propuestas con talleres que unen arte y bienestar, como “La voz de arcilla”, “Retratos del instante”, “Ilustración experimental: mujeres en la literatura” y “El jardín que soy”.

La revista de la Escuela de Empoderamiento de Xàtiva. / Levante-EMV

También se mantiene el proyecto Tejiendo Redes, un clásico que continúa abierto durante todo el año y que permite a las mujeres participantes no solo crear piezas artesanales, sino también vínculos, complicidades y apoyo mutuo en un entorno vivo e intergeneracional. Además, se incorpora la iniciativa Date Voz, un programa que apuesta por dar protagonismo a la voz de las mujeres a través de la narración, la creación colectiva y la expresión oral y escrita, con una mirada feminista y transformadora.

«Esta programación es un compendio de inquietudes y necesidades por parte de los profesionales y del diagnóstico que hacen las mujeres que acuden cada día, pero también de las personas usuarias que vienen a participar en estos talleres, charlas y proyectos», ha expresado la primera teniente de alcalde y concejala de Mujer e Igualdad, Amor Amorós, quien ha remarcado que «en la Casa de las Mujeres es 8 de marzo todos los días, porque tenemos actividad continua para ser un punto de encuentro para diferentes mujeres, de diferentes edades y de diferentes procedencias; con el fin de empoderarnos y dar herramientas para trabajar por la igualdad y, sobre todo, para trabajar la participación social».

Todas las actividades son gratuitas pero requieren inscripción previa, que podrá realizarse a partir del próximo lunes 8 de septiembre a través de la Casa de las Mujeres, o bien en línea, mediante la revista oficial del programa (donde encontrarás un código QR). Cada participante podrá inscribirse en un máximo de tres cursos por trimestre. Para más información se pueden consultar las redes sociales de la Casa de las Mujeres.