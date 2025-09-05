Moixent mantendrá cerrado todo el fin de semana el Riuet del Barranc del Bosquet por un vertido incontrolado

El Ayuntamiento de Moixent ha cerrado la zona del “Riuet” del Barranc del Bosquet tras detectar un vertido incontrolado en este espacio natural, muy visitado por vecinos y visitantes durante la época estival. El ayuntamiento ha prohibido el baño en el Riuet, así como la utilización del Llavador, y la prohibición de acceso se mantendrá durante todo el fin de semana, según han informado a este diario fuentes de la Policía Local de Moixent. De momento, no se puede acceder al baño en el Riuet ni se puede beber agua de la zona del Llavador.

Espacio del Riuet, en el núcleo urbano, cerrado al baño tras detectarse el vertido. / Ajuntament Moixent

El espacio natural ha quedado precintado desde ayer jueves para cerrar el acceso, tras detectarse la presencia del vertido incontrolado en las aguas. El Seprona de la Guardia Civil y el ayuntamiento han recogido muestras del agua afectada por el vertido, unas muestras que se han llevado a analizar y cuyos resultados tardarán unos tres o cuatro días en recibirse, según han indicado fuentes policiales, por lo que el paraje quedará cerrado todo este fin de semana. Aún se desconoce el producto Las mismas fuentes señalan que los resultados de los análisis de las muestras de aguas recogidas podrían estar “el lunes o el martes” y, según el diagnóstico de estos resultados, el ayuntamiento decidirá si reabre al baño el paraje o si lo mantiene cerrado, si la presencia del vertido incontrolado permanece.

El alcalde de Moixent, Guillermo Jorques, ha confirmado a este diario el cierre del espacio y ha manifestado que de momento se desconoce el origen del vertido incontrolado. Jorques apunta que se ha producido en la zona del nacimiento de este paraje por lo que “el producto se ha depositado ahí. Además, es una zona donde el agua no corre, está estancada, y por ello se ha podido detectar enseguida el vertido”. El primer edil indica que “es como una mancha de aceite, un vertido que podría ser gasoil o gasolina, aunque no se sabe con certeza”, afirma. Se están analizando las muestras recogidas y, en función de los resultados, “veremos si podemos retirarlo, porque de momento no acaba de irse, al no corre las aguas hacia abajo. Actuaremos de acuerdo a lo que digan los técnicos”.

El vertido incontrolado se ha producido en la zona del nacimiento de este paraje, en la zona próxima al núcleo urbano. Desde ese nacimiento, en el punto donde se ha producido el vertido, el agua discurre hacia dos vías, una entra al Llavador público y la otra continua hacia el Barranc del Bosquet, por lo que se ha prohibido el baño en la zona de Riuet, donde las aguas siguen hacia el barranco, y se ha prohibido el acceso a las aguas del Llavador, dado que los dos puntos podrían contener aguas contaminadas.