Quatretonda construirá 112 nichos para suplir la falta de espacio de enterramiento en el cementerio

El Ayuntamiento de Quatretonda construirá de urgencia 112 nuevos nichos en el cementerio para suplir la falta de espacios de enterramiento. El consistorio proyecta una ampliación mayor, aumentando la superficie del recinto, pero una serie de inconvenientes -con unas torres eléctricas y con la compra de terrenos- está alargando este proceso, por lo que el gobierno municipal de Justo Oltra ha optado por crear las nuevas sepulturas dentro del recinto actual, ocupando una zona de jardín, según explica el alcalde. La actuación se acaba de licitar con un presupuesto de 93.593 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de octubre. Para costear la obra, el ayuntamiento cuenta con una ayuda del Pla d’Inversions de la Diputació de València, que aportará el 70% de la actuación. El consistorio sufragará el 30% restante de la inversión, con una aportación de unos 30.000 euros.

Entrada al cementerio de Quatretonda con una de las torres eléctricas que hay que trasladar. / Google Maps

Quatretonda dispone de dos cementerios, anexionados, un cementerio “vell”, con todos los espacios ya agotados, y uno nuevo, construido en los años 90 al lado del viejo, de modo que parece un mismo cementerio, donde las tumbas disponibles prácticamente también están agotadas. Ante esta problemática, el ayuntamiento construirá dos pabellones con un total de 112 nichos para “cubrir las necesidades” actuales de dotar al cementerio de estos espacios. La localidad, de poco más de 2.200 habitantes, construirá más de un centenar de nichos en la actuación prevista ahora. El alcalde, Justo Oltra, explica que “son bastantes, pero no queríamos que dentro de un año nos viéramos en la misma situación de tener que construir de urgencia, ya que no sabemos cuando podremos llevar a cabo la ampliación mayor proyectada. Hemos aprovechado para ampliar todo lo que podamos ahora, dentro del recinto del cementerio, a la espera de saber cuando podremos ampliar la instalación con la compra de nuevos terrenos”.

La obra se realizará en la zona suroeste del cementerio, dando continuidad a los pabellones actuales. Los nuevos se construirán eliminando parte del jardín existente en esta zona. Se retirarán árboles y arbustos, se construirá la cimentación para los dos nuevos pabellones y se ejecutarán los nichos prefabricados. La actuación se rematará con trabajos de albañilería, cubierta y revestimientos, según detalla la memoria del proyecto.

El alcalde de Quatretonda explica que la gran obra de ampliación, aumentando el espacio del cementerio con la incorporación de nuevos terrenos, está planteada, aunque está algo encallada por unos inconvenientes surgidos. Oltra señala que en uno de los terrenos próximos al cementerio previsto para la ampliación existe una torre eléctrica de media tensión que hay que trasladar a otra ubicación para llevar a cabo la otra. Además, hay otro poste eléctrico a la entrada del camposanto, que también podría trasladarse. El primer edil señala que se está trabajando con la compañía eléctrica propietaria de estas torres para moverlas a otro lugar, un proceso que está alargando el proyecto, ante la tramitación administrativa y técnica requerida. Una vez se aclare el cambio de emplazamiento de las torres, el ayuntamiento comprará los terrenos para ejecutar la ampliación. El alcalde afirma que también se está trabajando en las negociaciones con los propietarios de estos terrenos que se adquirirán para materializar la ampliación del cementerio. “Son trámites que requieren una serie de documentaciones, papeleos y gestiones administrativas que están alargando el proceso más de lo que deseamos, pero primero hay que resolver estos inconvenientes con el traslado de las torres y la compra de los terrenos”. Justo Oltra señala que el proyecto de la futura ampliación “aún no está redactado”, a la espera de subsanar estos inconvenientes.

La actuación prevista ahora con la construcción de 112 nichos tiene los plazos más acotados que la futura ampliación. Oltra confía en que la obra “esté en marcha antes de acabar este año. Si fuera por nosotros, querríamos que estuviera acabada este año, pero está en licitación y tiene que adjudicarse. Esperemos que al menos está comenzada antes de que acabe este año”, expresaba el alcalde de Quatretonda.