Algo para recordar

Olvidamos el verano con una facilidad pasmosa como si hubiéramos estado en una burbuja temporal que de repente, revienta ante el calendario que se impone inexorable. Se acabó lo que se daba y vuelta a la normalidad, a veces bastante anormal.

Sin embargo, antes de aparcar la experiencia del verano del 2025 en el cajón de los recuerdos, convendría recordar algunos sucesos que nos afectan aunque a veces no nos lo parezca. Porque entre siesta y siesta, ola y patinete, verbena y excursión, han pasado otras cosas que quizás hubiéramos preferido omitir, pero ahí están y estarán, angustiosas e inquietantes.

Más allá de los que consideran que las temperaturas han sido las habituales (¡!) -gente que quizás tendría que revisar su termostato personal-, lo cierto es que algo, y algo malo, está pasando con el clima. Se puede esconder la cabeza, opinar sin fundamento o repetir las falsedades de algunos simplemente porque te caen bien, pero las consecuencias pronto serán evidentes y será difícil ponerlas en cuestión, aunque lo intentarán.

Cuando acabó la Fira de Xàtiva ya se habían quemado en todo el país 400.000 hectáreas, superficie equivalente a la de Mallorca y Menorca juntas. Diecisiete incendios se produjeron solo en la Costera y La Canal, pero hubo muchísimos más. Hemos visto un país ardiendo y no precisamente, aunque algunos se empeñen, porque haya una epidemia de pirómanos, ni una sucesión de imprudencias humanas, que son factores que sin duda, cuentan, pero no obvian la razón principal. Las montañas se queman porque a causa del calentamiento global, los veranos son más largos, los bosques se secan más y, por tanto, arden más fácilmente. El monte arde porque queda abandonado durante la mayor parte del año sin garantizar su mantenimiento y sin articular soluciones estructurales. De hecho, superada la crisis veraniega, aunque sea con la pérdida de un montón de hectáreas que pocos parecen lamentar, se manda a su casa a bomberos y a brigadas forestales dándoles educadamente las gracias. Hasta el verano próximo que habrá más y peor.

El loco de Trump nos ha tenido fascinados superando con creces cualquier película distópica de ficción. Cada una que hacía era más gorda que la anterior saltándose todas las reglas de juego. Hay quien considera que es un genio de las finanzas, un político rompedor que creará un orden nuevo poniéndolo todo patas arriba. Pero lo que se está rompiendo es la vida de mucha gente, casualmente los más vulnerables e indefensos. Y quienes le están permitiendo jugar al Gran Dictador, se olvidan de que la convivencia mundial se basa en un delicado equilibrio cuya ruptura no anticipa nada bueno.

Para rematar, ha sido difícil obviar que a poco más de 3000 kilómetros se asesinaba a la gente con drones que nunca más podremos considerar juguetes inofensivos. Se incumplía cualquier tipo de límite humanitario matando a la gente de hambre y sed. Se disparaba a las personas desesperadas que hacían cola para sobrevivir. Cinco de cada seis personas muertas en Gaza eran civiles, gente normal y corriente sin armas, como usted o como yo, y ese es un dato que impugna cualquier pretensión de ocultar que hemos visto en vivo y en directo un genocidio tan bestial como lo fue el de Ruanda o Srebrenica. Por todo ello, Xàtiva salió a la calle el 14 de junio para decir la suya y, sin duda, volverá a salir porque hay mucha gente con conciencia en esta ciudad.

Ese ha sido el verano de 2025. Algo para recordar, sin ser precisamente una película romántica. Pero si lo olvidamos, empeñados en mirarnos el ombligo, es seguro que seremos recordados por las generaciones futuras, aunque no precisamente con cariño.