Sabotean otra vez uno de los radares de control de velocidad del casco antiguo de Xàtiva

Ha vuelto a ocurrir. El radar de velocidad que el Ayuntamiento de Xàtiva emplazo en el cruce de las calles Segurana y Bruns para controlar la velocidad de los turismos que circulan por esta parte del casco antiguo ha sido vandalizado de nuevo. Fuentes de la Policía Local de Xàtiva confirman que esta vez se ha introducido material en la zona del motor para que el dispositivo deje de funcionar: "Lo que hay instalado es una cabina de radar. Alguien ha puesto un palo de madera o un resto de algo similar en el ventilador de la cabina para romperlo. Estamos pendientes de colocar un mástil más largo para tratar de evitar este tipo de actos".

Tal y como ocurrió el pasado 14 de julio, los vándalos han actuado en el radar que se encuentra a menor altura. En aquel momento, lo que hicieron es pintar de negro el dispositivo, pese a que aún no estaba en funcionamiento. Todo un récord, ya que la acción tuvo lugar el mismo día en el que el dispositivo fue instalado.

Hay otros dos radares en las calles San Agustí y Hostals, pero en estos dos casos están emplazados a mayor altura, principal razón por la que quizás los vándalos se ceban con el de la calle Segurana. Cabe recordar que los escáneres fueron emplazados para controlar que los conductores que pasen por la zona no infrinjan la norma que apunta a que no pueden circular a más de 20 kilómetros por hora. La instalación de las cabinas con radares, adjudicada por el ayuntamiento a Tradesegur, SA por 20.700 euros más IVA, obedece a la necesidad de pacificar el tráfico, mejorar la seguridad y controlar la velocidad en diversas vías muy estrechas y con aceras reducidas del casco antiguo, con tal de proteger a los viandantes. El dispositivo vandalizado está ahora protegido con vallas, a la espera de instalar un mástil más alto para prevenir este tipo de episodios.