L’Alcúdia de Crespins reabre la Casa de la Cultura

L’Alcúdia de Crespins ha reabierto la Casa de la Cultura después de cuatro años y medio cerrada. Con una inversión de 309.000 euros, de los que la Diputació de València ha aportado 234.000 euros y el ayuntamiento 75.000 euros, esta infraestructura fundamental para el desarrollo del tejido sociocultural del municipio ha abierto sus puertas a la ciudadanía en un acto al que ha asistido el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, el alcalde y concejales del municipio de la Costera, así como representantes de otras poblaciones de la comarca.

Según ha detallado el primer edil de l’Alcúdia de Crespins, Francisco Javier Sicluna, “se ha mejorado la accesibilidad, la seguridad, la acústica y el sonido; se ha renovado la iluminación y la pintura; se ha reparado el tejado, se han puesto placas solares y se ha ganado eficiencia energética; se ha ampliado el escenario, se ha hecho de nuevo la zona de vestuarios y servicios, y la salida de emergencia, aparte de un nuevo sistema de ventilación de la sala y un sistema de energía alternativo en caso de apagones”.

No obstante, ha explicado, “queda mucho por hacer, queremos rehabilitar las aulas de piso de arriba, habilitar una sala de usos múltiples para reuniones de las asociaciones o para conferencias, y conseguir la accesibilidad con un ascensor que elimine las barreras arquitectónicas. Objetivos para los próximos años, donde sin duda contaremos con el apoyo de la Diputación”. En este sentido, el alcalde ha agradecido la ayuda de la institución provincial para financiar este y otros proyectos: “más de 2 millones que se van a invertir en nuestro pueblo en esta legislatura”.

En la misma línea, la concejala de Urbanismo, Noemí González, ha puesto de relieve “la visión” del presidente de la Diputación y su equipo, que “detectó que en muchos pueblos, los proyectos del plan de inversiones 22/23 estaban sin licitar y ejecutar, dio varias prórrogas para que hubiera tiempo suficiente y hacerlos realidad. Gracias a ello, hemos podido ejecutar todo el plan de inversiones en estos dos años, del que la estrella indiscutible es esta gran remodelación”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, ha destacado “la importancia de recuperar un espacio como la Casa de la Cultura, que durante más de cuatro años ha estado cerrada y hoy vuelve a abrir sus puertas para convertirse de nuevo en el corazón social, cultural y también deportivo de l’Alcúdia de Crespins”.

Mompó ha subrayado que “este proyecto era una demanda del tejido asociativo y de la ciudadanía, y ver cómo se hace realidad es la mejor muestra de que el dinero de la Diputación, que pertenece a todos los valencianos y valencianas, se invierte con sentido y con justicia”.

El presidente ha añadido que “hoy no solo celebramos la reapertura de un edificio, celebramos que los vecinos recuperan un punto de encuentro, un espacio donde compartir cultura, aprender, convivir y seguir avanzando juntos. Hoy es un día grande para l’Alcúdia de Crespins, y confío en que sea el primero de muchos en los que este espacio vuelva a llenarse de vida, cultura y hermandad para el municipio”.