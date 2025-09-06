Vandalizan con pintadas la Torre dels Portuguesos de Bocairent

Es una situación que, desgraciadamente, se vive en muchas ciudades, sobre todo en aquellas que cuentan con un patrimonio histórico importante. Ahora, ha ocurrido en Bocairent. La Torre dels Portuguesos, un emplazamiento histórico, está cubierta en su interior de pintadas de escasa calidad que ensucian sus paredes. Incluso, algunos de los mensajes tienen un destinatario claro: «Tourists go home», apunta uno de los autores de este acto vandálico.

Martín Pérez Vañó, vecino de la localidad de la Vall d’Albaida de 75 años de edad, descubrió las pintadas a principios del presente mes de septiembre: «Estoy jubilado y, a veces, vengo por la zona. La verdad es que en alguna ocasión había visto alguna pintada de este tipo, pero no esta cantidad».

Y lamenta especialmente los mensajes contra las visitas turísticas:«Queremos ser un pueblo atractivo, que venga gente a visitarnos, y nos encontramos con este tipo de mensajes. Me molesta especialmente que las hayan hecho en un rincón que forma parte del patrimonio histórico de Bocairent. Parece que ser que no respetan a nada ni a nadie».

Pérez Vañó también ha comentado el tema con otros residentes de Bocairent: «Algunos vecinos me han comentado que muchas veces dejan botellas y otras cosas. Podría ser que hayan decidido que la Torre dels Portuguesos es un buen lugar para hacer botellón. Lo que no sabemos es si se puede saber quién ha sido».

Actuación integral

Xavier Molina, alcalde de Bocairent, atendió ayer a Levante-EMV y confirmó que el Ayuntamiento limpiará las pintadas: «Hemos tenido situaciones de este tipo en otras ocasiones. Sin embargo, aquí por el espacio del que hablamos y por la intensidad, se requiere de una actuación integral y de una firma especializada. Se está gestionando todo».

«El ayuntamiento lo adecentará, pero es algo que no se puede hacer con los operarios y medios municipales. Hay que hacer informes y ver como se ha de actuar. Nuestra intención es que se haga lo antes posible. Lamentablemente, no sabemos quién ha podido ser. Hablamos de un espacio abierto a toda la ciudadana, que forma parte del patrimonio de Bocairent. La mayoría de las personas que lo visitan lo hacen de la forma adecuada, pero hay algunos que no lo respetan como deben», finalizó.