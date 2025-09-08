El Atzeneta arranca con buen pie la liga imponiéndose al Hércules B

Luces y sombras en el arranque liguero para los equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación. El Atzeneta fue el encargado de inaugurar la temporada con su visita al Hércules B al que se impuso con autoridad. Por su parte, el Ontinyent 1931 arrancaba en casa, pero fue superado por el Torrellano con un resultado muy ajustado.

La Ciudad deportiva de Alicante fue el escenario en el que se enfrentaron los pupilos de Fran Giménez y el filial herculano. Los locales hicieron valer su condición de anfitriones para ser mejores durante los primeros compases de partido. Una vez superados los primeros quince minutos, el conjunto taronja empezó a carburar y a dominar el juego con acercamientos que no conseguían culminar. A dos minutos para marchar hacia los vestuarios, los valldalbaidenses desequilibraron la balanza. Funcionó la estrategia. Ejecutaron una falta lateral que terminó en la frontal del área donde esperaba Salva Martí, que con un zapatazo mandaba el esférico al fondo de la red y enviaba el partido al descanso con la ventaja mínima en el marcador (0-1). La vuelta al verde fue inmejorable para el Atzeneta. Tres minutos después de la reanudación, ampliaban distancias en el electrónico y de nuevo con una acción ensayada. Los de Frangi ejecutaron un córner que, tras el rechace del portero, Brian Triviño, convirtió (0-2). Los de Roberto Campillo no encontraban la forma de reaccionar e intentar recortar distancias. Apretaron los herculanos en el tramo final del encuentro, encontrándose con una defensa segura y con Ferri enchufado en el partido. La sentencia llegó en el minuto 87. Sacaron a relucir de nuevo la pizarra y a la salida de un córner, Joan Gallego puso el tercero en el marcador (0-3). Primeros tres puntos para un renovado Atzeneta que afrontará dos jornadas consecutivas en casa.

El Ontinyent 1931 conduce el balón en el primer partido de liga, contra el Torrellano. / Ontinyent 1931 CF

La nota negativa la dejó el Ontinyent 1931 en el Clariano, que no pudo superar al Torrellano. La capital de la Vall d’Albaida tenía muchas ganas de ver a su equipo después de sufrir en exceso la pasada campaña. Las ganas fueron reflejadas por Iván Albert, el nuevo delantero blanc-i-negre que fue uno de los jugadores más destacados y que a punto estuvo de convertir la primera jugada tras un centro de Lluís Felipe. Poco después, el delantero natural de Carcaixent volvía a probar al portero visitante con un disparo de media distancia. A pesar de las ocasiones ontinyentinas, el Torrellano demostró que era superior y el travesaño impidió que Enoch adelantara a los suyos. Poco después la oportunidad fue para Kiko, que aprovechó un error de Fluixà, pero Vivó con una buena estirada mantenía el empate en el marcador. Iván Albert seguía siendo el jugador más incisivo de los de Roberto Bas y, a pesar de su insistencia, no se rompió la igualdad en los primeros 45 minutos. El segundo tiempo empezó con una triple ocasión para los locales. Juanan habilitó dentro del área a Lluís Felipe, que estrellaba el balón en el larguero. Iván Albert cazó el rechace, pero se encontró con el guardameta y Rafa Martínez finalizaba la jugada con un tímido disparo que acabó en las manos del portero. En esa jugada, el guion del partido pudo haber cambiado, pero quien escribió las siguientes líneas fue el equipo de José Manuel Más, que tras una buena jugada por banda encontró a Kiko en el primer palo que abrió la lata (0-1). El Ontinyent 1931 buscó el empate, pero no consiguió mover el marcador. Los de Roberto Bas arrancan la temporada con derrota y la próxima semana visitan al Recambios Colón.