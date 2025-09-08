El curso arranca con falta de profesorado y sin medidas en los centros más afectados por las altas temperaturas

El curso escolar 2025-2026 comienza con falta de profesorado en los centros educativos, especialmente en las vacantes parciales de docentes con horario parcial, unas vacantes aún por cubrir y que se espera que se asignen a lo largo de esta semana. Además, algunos centros arrastran incidencias por obras, las altas temperaturas o carencias en personal no docente.

El “problema” más expuesto por los sindicatos es la falta de profesorado tras los recortes aplicados por la Conselleria d’Educació, especialmente en centros de formación profesional señalan. Marc Candela, responsable de Educació del STEPV, evidencia las carencias en materia de profesorado. “Hay plazas que no han salido aún y, por tanto, la falta de profesorado es una de las incidencias seguras de este inicio de curso. Las vacantes parciales está previsto que salgan esta semana. Además, conselleria ha recortado profesorado en los centros de formación profesional, y estos centros lo están acusando en este comienzo de curso”. En este mismo aspecto incide Maica Martínez, responsable de Educació de UGT en La Costera, que también expone la falta de profesorado en las vacantes parciales. “El profesorado a tiempo parcial no está asignado, y hay sustituciones pendientes también de resolver, que se espera que a lo largo de esta semana se vayan asignando”. Martínez también alude a la falta de profesorado en centros de adultos, como la Escola d’Adults de Xàtiva, donde el recorte podría alcanzar el 20% de la plantilla docente. Tal como informó este diario este verano, conselleria planteó un recorte del 50% de la plantilla que, tras las reclamaciones de la dirección del centro y del ayuntamiento, la administración autonómica rebajó a un recorte del 20%. Aún así, la ausencia de profesorado se notará en el inicio del curso escolar, exponen los representantes sindicales.

Los centros también acusan la falta de profesorado experto en asignaturas y ciclos profesionales. El IES Doctor Simarro de Xàtiva expone las vacantes en esta materia y señala que el presente curso escolar ha comenzado con “la falta de, al menos, seis o siete profesores expertos, que aún no están nombrados”. El director del centro, David Ferrandis, expone el caso del ciclo de Edificació i Obra, donde hay vacantes de profesorado experto.

Otra de las incidencias que marca el inicio de este curso es la falta de medidas de conselleria para atenuar los efectos de las altas temperaturas en los centros, una incidencia en la que resulta especialmente afectado el IES Doctor Simarro de Xàtiva, donde a finales del curso pasado varios estudiantes tuvieron que ser atendidos por desmayos y desvanecimientos causados por las altas temperaturas, e incluso alguno tuvo que ser ingresado en el hospital, tal como avanzó este diario. El instituto había solicitado a la conselleria autonomía en el horario escolar, pero la petición no ha sido atendida por la administración y el centro mantiene el horario “normal” ante la falta de respuesta. El director del IES Simarro, David Ferrandis, ha explicado a este diario que “solicitamos flexibilidad horaria para los meses de septiembre y junio. Acabar una hora antes, a las 13 y no a las 14 horas, y comenzar una hora después por la tarde, a las 16 horas, en las aulas más afectadas por las altas temperaturas, que se encuentran sobre todo en la segunda planta del edificio”. Pero “conselleria no nos ha contestado y estamos como el año pasado, con el horario habitual”. El director apunta algunas medidas aplicadas por el centro para paliar las altas temperaturas, como el aumento de clases con aire acondicionado, pero lamentan la falta de respuesta de conselleria a su petición.

En este sentido, UGT ha criticado la falta de medidas de la conselleria para hacer frente a esta problemática. El sindicato lamenta las “instrucciones incompletas” de la administración y afea que las recomendaciones planteadas por la conselleria “vuelven a poner toda la responsabilidad en la comunidad educativas, sin que la administración asuma su obligación de ofrecer soluciones estructurales y reales”. Maica Martínez, de UGT en la Costera, evidencia el caso del IES Simarro de Xàtiva. Para UGT, las recomendaciones de “abrir ventanas o trasladar actividades a otros espacios del centro no es suficiente” y el sindicato exige un plan urgente de infraestructuras escolares que incluya la instalación de sistemas de climatización eficientes y sostenibles, protocolos claros y vinculantes, inversiones inmediatas en la mejora de aislamientos, ventilación y sombras en los patios y espacios exteriores, así como un calendario escolar revisado que “tenga en cuenta el impacto real del cambio climático y las olas de calor”.

En el IES Simarro también están acusando en este inicio de curso la falta de personal no docente. “Estamos infradotados en personal no docente”, afirma el director, que señala que el centro cuenta con tres plazas de bedel, “pero solo tenemos dos. Hay una vacante desde abril” y lamenta la falta de soluciones por parte de conselleria. “Además de que un centro como el nuestro, con 1.650 alumnos matriculados este curso, y el proceso de matriculación aún abierto, nos corresponderían cuatro o cinco bedeles, de las tres plazas que disponemos una está vacante. Desde abril venimos solicitando a la conselleria que la cubra, pero alega problemas en la bolsa”, denuncia el director.

En Xàtiva, otro centro con incidencias en el inicio del curso es el CIPFP La Costera, donde los alumnos de las aulas afectadas por las obras de construcción en el edificio han comenzado las clases de forma online. Maica Martínez, de UGT, señala que estos alumnos “realizarán las clases desde clase. La previsión es que las obras acaben el 24 de septiembre, esa era la instrucción de la semana pasada, aunque se están acelerando los trabajos para intentar acortar el plazo”, avanzaba la representante sindical.