Jorge Rodríguez ve en la rebaja del listón electoral un antídoto contra el desencanto político

El auge de la ultraderecha y de la desafección política son dos realidades paralelas que confluyen en los últimos sondeos electorales sobre intención de voto. El presidente de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, se ha referido este lunes a estas encuestas para sumar un argumento de peso más en su lucha por rebajar la barrera electoral del 5% que castiga a las formaciones pequeñas e independientes.

Acompañado de la vicepresidenta de la diputación de Valencia, Natàlia Enguix, el alcalde de Ontinyent ha analizado el inicio del curso político desde la sede del partido municipalista en la capital de la Vall d'Albaida, en la Avenida Almaig. Rodríguez ha advertido de que "vamos hacia una realidad que nos va a atropellar". "El desencanto político es cada vez mayor. Las encuestas reflejan que, para un porcentaje alto de la población, los políticos forman parte de los principales problemas del país", ha indicado el primer edil.

Acto seguido, Rodríguez ha defendido que la rebaja del listón electoral es "una propuesta de mejora de la calidad democrática y puede ayudar a reducir la desafección", por lo que ha emplazado al resto de partidos a trabajar para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, elogiando la posibilidad de "ponernos de acuerdo en lo que nos une" en lugar de "embarrar más" el escenario político. También ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para recabar apoyos dentro de la campaña de recogida de firmas iniciada por Ens Uneix con el objetivo de que la peliaguda cuestión se debata en las Corts, pese a haber conseguido ya las rubricas necesarias. "Queremos un parlamento más plural y que se escuche la voz del municipalismo", ha señalado el alcalde de Ontinyent. En ese sentido, ha asegurado que "mucha gente se ha acercado e interesado" para sumarse al proyecto. También ha enfriado la posibilidad de que Mónica Oltra se sume a la Unió Municipalista pese a su cortejo por la relación de amistad que le une con la exdirigente de Compromís. "No está entre los interesados, somos nosotros los interesados", ha remarcado, si bien ha matizado que "Mónica sabe que tiene las puertas abiertas de par en par. Esta es su casa y sería muy bien acogida".

Rodríguez ha criticado la actitud de los principales partidos respecto a la dana ("están en una carrera por ver quién culpa más al otro y saca el mayor rédito", ha dicho) y ha admitido que el PP es la formación que "probablemente más dificultades" pone a la propuesta y con la que "más labor de negociación y seducción" tendrá que desplegar Ens Uneix.

Por su parte, Natàlia Enguix ha defendido el apoyo económico brindado por la Diputación de Valencia a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) para compensar los recortes del Consell y ha asegurado que no le preocupan que las amenazas de Vox con retirar el apoyo al PP puedan condicionar la estabilidad de la corporación provincial. En ese sentido, ha recordado que para aprobar los presupuestos es necesario el apoyo de un grupo político más. "El resto de grupos políticos tienen que ser responsables. El año pasado todos lo apoyaron (el presupuesto) menos Compromís, que se abstuvo. A Vox se le está dando más importancia o peso del que tiene. Igual que se negocia con Vox, también con los demás: si todos los partidos apoyan la lengua y el valenciano tienen que demostrarlo", ha afirmado. Enguix ha pedido al resto de formaciones "no caer error de quedar atrapadas en chantaje de la extrema derecha" y ha recalcado que "las instituciones tienen que ser útiles para el beneficio de toda la ciudadanía".

La vicepresidenta de la diputación ha reiterado que Ens Uneix "es el dique de contención de la extrema derecha" y ha reivindicado las importantes inversiones destinadas a los municipios de la Vall d'Albaida. También que las políticas de igualdad y memoria democrática "tienen el mayor presupuestos de la historia" en la diputación. "Y vamos a salvar las actividades de la AVL", ha reiterado, defendiendo que el partido municipalista "está marcando la agenda política valenciana desde el 'trellat' y la experiencia".

Enguix ha puesto en valor la artillería en forma inversora que está desplegando la Diputación de Valencia en la Vall d'Albaida, junto con la "capacidad de influencia" de Ens Uneix. "Estamos cumpliendo con el mandato de la ciudadanía. Una cosa es ocupar cargos y otra aprovecharlos para tu comarca. Hay quien se dedica a ir de cargo a cargo sin que eso se traduzca en nada. Estamos orgullosos de estar aquí, de ser de aquí y de ocupar altos cargos en las administraciones, pero lo más importante es que lo hacemos en beneficio de nuestra ciudad y comarca", ha ahondado. "Gracias a la fuerza y a los votos de nuestra gente y a la capacidad de ser influyentes hemos conseguido que fuera realidad el hospital, el palacio de justicia o las mejoras en los institutos, pero queremos más. La ciudadanía de Ontinyent y la Vall d'Albaida no es conformista", ha indicado también.

Artillería inversora en Ontinyent y la Vall d'Albaida

En su valoración del inicio del curso político, Jorge Rodríguez ha destacado las inversiones millonarias del Pla Edificant, con un grado de ejecución envidiable respecto a otros municipios, y ha indicado que, una vez acabadas las obras del CEIP Vicent Gironés (ya hay propuesta de la empresa adjudicataria) y del IES l'Estació, la remodelación del conservatorio será "un gran reto" para completar la renovación del parque de centros educativos y redondear la oferta de "una formación siglo XXI".

"Existe una política útil y formas de hacer política centradas en servir a la ciudadanía y mejorar las condiciones de vida más allá de estar centrados en el rifirrafe con el adversario", ha incidido el alcalde de Ontinyent.

El primer edil también ha anunciado la próxima adquisición de dos autobuses y de marquesinas con una inversión global de 1,5 millones de euros para mejorar la movilidad sostenible de la ciudad. Respecto al nuevo hospital, Rodríguez confía en que tenga el personal necesario y que la Conselleria de Sanidad convoque todas las plazas disponibles. Otra cosa es que se cubran o no. Para conseguirlo, el dirigente de Ens Uneix ha recalcado la importancia de la aprobación de Ontinyent como zona de difícil cobertura sanitaria. También se ha mostrado esperanzado con que haya más profesionales atraídos por las nuevas instalaciones que se pondrán en marcha, previsiblemente, a comienzos de 2026.

Rodríguez también ha avanzado que se está trabajando en dos convenios para que la primera facultad pública de Veterinaria sea una realidad dentro de los plazos marcados: uno de carácter anual, para gestionar el millón de euros transferido por la Generalitat a la Universitat de València con la intención de efectuar los primeros estudios y fijar los terrenos donde se ubicarán las infraestructuras; y otro de carácter plurianual, con una duración de cuatro años, que pondrá negro sobre blanco la inversión de los 72 millones de euros necesarios para la implementación del nuevo grado. "Ontinyent es una rara avis por la singularidad que tenemos. Esta ciudad no está acostumbrada a tener el peso político que tiene ahora, y el objetivo es continuar mejorando la vida ciudadanos y vecinos", ha agregado el alcalde, que ha cerrado su intervención con una defensa de que lo diferente "no es el enemigo". "Pensamos que hablando unos con otros se solucionan las cosas. El talante de que todos juntos somos más y de que los proyectos corales benefician más a la ciudadanía es lo que nos ha conducido hasta aquí", ha apostillado.