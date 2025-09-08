El estreno del renovado CEIP Martínez Valls protagoniza el inicio del curso escolar en Ontinyent

Ontinyent ha iniciado este lunes, 8 de septiembre, el curso escolar 2025-2026 con una jornada especial en el CEIP Martínez Valls, centro que ha estrenado sus renovadas instalaciones después de una reforma integral de más de 3 millones de euros financiada a través del Pla Edificant. El alcalde Jorge Rodríguez, acompañado por los regidores de Territorio (Óscar Borrell) y Educación (Ferran Gandia), ha visitado el centro, donde han sido recibidos por el director, Rafa Alonso, y miembros del equipo directivo. La entrada de los escolares se ha visto amenizada con música en directo.

Autoridades y representantes del claustro del CEIP Martínez Valls de Ontinyent en el inicio del curso. / Ajuntament Ontinyent

Rodríguez ha remarcado la importancia de este inicio de curso, que llega “en un colegio absolutamente renovado, después de un proceso complejo en el cual no solo hemos tenido que ejecutar una obra de gran envergadura, sino también superar dificultades derivadas del abandono de la adjudicataria y la posterior cesión a una nueva empresa constructora”. El alcalde ha subrayado que, mientras otros centros afectados todavía esperan la finalización de las obras, Ontinyent “no solo las ha finalizado, sino que las ha estrenado totalmente”, ofreciendo así al alumnado unas infraestructuras modernas y adecuadas a las necesidades educativas del siglo XXI.

En su intervención, el primer edil ha puesto en valor que la reforma integral ha permitido ampliar el espacio de infantil e incorporar un gimnasio, “convirtiendo el Martínez Valls en un colegio de referencia, con las condiciones óptimas para el desarrollo educativo”. Además, Rodríguez ha destacado que la finalización de esta actuación ha abierto el camino para el inicio de las obras del CEIP Vicent Gironès, centro que hoy mismo ha iniciado el curso en aulas prefabricadas. El primer edil explicaba que “ya disponemos de una propuesta de empresa adjudicataria y esperamos que antes de que finalice el año podamos empezar la construcción del nuevo colegio”.

El nuevo curso se ha puesto en marcha en la ciudad con un total de 5.300 alumnos escolarizados, de los cuales unos 3.000 corresponden en educación primaria y el resto a ESO y bachillerato. Según el alcalde, Ontinyent comienza el curso “con absoluta normalidad, y con la satisfacción de hacerlo en un entorno renovado como el Martínez Valls”.

Por su parte, el director del centro, Rafa Alonso, ha calificado el inicio de curso como “muy especial”, y ha agradecido el esfuerzo colectivo que ha hecho posible estrenar las nuevas instalaciones en tiempo y forma, destacando que “ha sido un trabajo compartido por parte del ayuntamiento, de las familias, del alumnado, que incluso ha colaborado en el traslado de libros y mobiliario, y también del claustro. Todo este esfuerzo se ve recompensado hoy, aunque queda trabajo pendiente para rematar, porque podemos empezar con normalidad y con unas instalaciones renovadas que nos permitirán avanzar hacia una educación de mayor calidad”, concluía.