El fuerte viento desata el pánico en el centro comercial de Xàtiva

Gritos desesperados, sollozos y peticiones de auxilio mientras diversas personas se refugian en un local de la restauración. Al otro lado de los cristales se observan sombrillas y todo tipo de elementos volando arrastrados en medio de un aguacero considerable. Las rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora acompañadas de fuertes precipitaciones que se han registrado en Xàtiva esta tarde han dejado momentos de gran tensión en el centro comercial Plaza Mayor.

Así se refleja en un impactante video que se ha vuelto viral y que muestra el pánico desatado entre los clientes que aguardaban a que pasara el temporal en el interior de una cafetería situada en la planta superior de las instalaciones. "Llamad a alguien", suplica alguien. También se observan caras de verdadera angustia. El episodio ha sido breve, pero muy intenso. Por el momento, no han trascendido daños personales.

Xàtiva se sitúa entre las localidades valencianas en las que el viento originado a raíz de las anunciadas tormentas ha azotado con más intensidad en la tarde de este lunes. El vendaval ha provocado la caída de numerosas ramas en el núcleo urbano y ha derribado algún árbol de raíz en el polígono de Xàtiva, a la altura del concesionario de Seat. El Consorcio Provincial de Bomberos ha tenido que participar en cinco intervenciones por el viento, con la retrada de de árboles.

Además, el Ayuntamiento de Xàtiva ha informado a las 18.15 horas del cierre del tramo de la CV-645 entre la carretera de Alzira y la CV-58 (en el puente situado junto al Paquito Coloma) debido a la lluvia acumulada. Las bombas están trabajando para restablecer la normalidad cuanto antes. Hasta el momento se han recogido en la capital de la Costera 30,6 litros por metro cuadrado, de los cuales 18,8 l/m2 se han registrado en una hora, según los datos de Avamet.

Cierre del tramo de la CV-645. / A.X.

El brusco cambio del tiempo ha propiciado un desplome de las temperaturas, que en cuestión de una hora han retrocedido de los 31 a los 21 grados, según la información proporcionada por el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital de la Costera.

En Barxeta también se ha registrado la caída de numerosos árboles por el viento en el término municipal. El ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que evite circular por las carreteras y caminos del término municipal y que, en la medida de lo posible, se eviten los desplazamientos innecesarios. Los trabajadores municipales están llevando a cabo labores en gran parte del término par aretirar los árboles de la calzada.

Por otra parte, en Benigànim ha caído una chapa en las instalaciones de un supermercado como consecuencia del vendaval.

Árbol derribado en Barxeta. / A:B.

Según los datos de Avamet, Barxeta ha sido la localidad valenciana en la que han recogido más precipitaciones, con un total de 56 litros por metro cuadrado, seguida de Chella (45,2 l/m2), Llocnou d'en Fenollet (45,2 l/m2) y Anna (40 l/m2). En la Llosa de Ranes también se han visto calles desbordadas de agua por las lluvias acumuladas.