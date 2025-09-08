De Hawai a Xàtiva para dar un giro radical a su vida

Buscar un nuevo destino. Emigrar. Abrir el foco vital para conocer nuevos lugares más allá de un viaje temporal y pasajero. Darle un giro radical - de 360 grados- a tu vida. Son sensaciones que muchas personas sienten a lo largo de su trayectoria por este mundo. Sin embargo, varios son los factores y condicionantes que luego se han de tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de este calado. Muchas aventuras acaban en el cajón de los deseos olvidados. Sobre todo, las más osadas. Todo el mundo ha oído hablar de la «zona de confort», un espacio que a más de uno le cuesta abandonar.

Sin embargo, también hay desenlaces diferentes. Historias protagonizadas por aquellos que no dudan, que sí deciden «lanzarse al barro». Así ha ocurrido con Amy Woods y John Bolté, que dejaron su vida en Hawái para vivir en Xàtiva. Más de 15.000 kilómetros separan ambas localizaciones. Un cambio trascendental.

«Tenemos 56 y 63 años, no trabajamos, estamos jubilados. Hemos venido a vivir a España con un visado no lucrativo», explicó ayer Amy a Levante-EMV. Preguntada sobre los inicios de la aventura, comentó que las primeras intenciones se barruntaron hace tres años: «Empezamos a pensar a movernos a otro país en 2022. Queríamos trabajar menos y viajar más, hacerlo mientras somos un poco jóvenes y saludables. Queríamos explorar Europa y John ya habla algo de castellano. Pensamos entonces que España parecía un buen lugar para nosotros».

Consultados por su decisión de aterrizar en Xàtiva, la pareja reconoce que tuvo varias alternativas: «Viajamos a España en 2023 y visitamos Madrid, Sevilla, Granada y Valéncia. Nos gustaron todas estas ciudades. Fue entonces cuando decidimos que queríamos vivir en la Comunidad Valenciana, pero no en Valéncia capital. Preferimos lugares más pequeños para vivir, entonces comenzamos a buscar ciudades cercanas a Valéncia que tuvieran estación de tren, ya que no tenemos coche. Elegimos Xàtiva porque tiene una estación de tren. La ciudad tiene mucha cultura -arte, música, historia- un casco antiguo y también las cosas que necesitamos para el día a día como tiendas, hospital y restaurantes y cafés».

Y tuvieron otras alternativas:«Antes de decidirnos por Xàtiva, también consideramos Sagunt y Castelló de la Plana, pero lo que más nos gustó de Xàtiva fue su ambiente y su gente. Pensamos que seríamos felices aquí. Hemos hecho amigos de todo el mundo gracias a nuestras clases de español y al club bilingüe. Nos encantan muchas cosas de Xàtiva, como el Castell, los edificios históricos, la cultura y la historia, los árboles, las fuentes, etc... pero lo mejor hasta ahora es la calidez y la aceptación de la gente, que nos ha hecho sentir como en casa. Esperamos formar parte de esta comunidad y cuidar de esta hermosa ciudad durante muchos años».

Y es que Amy y John se están reformando una casa en el casco antiguo, aunque se han topado con la burocracia en su deseo de acelerar planes: «Llegamos a Valéncia de forma definitiva en febrero de 2024, el año pasado. Primero, nos quedamos en la ciudad hasta junio de 2024 cuando compramos la casa en Xàtiva. El proyecto va un poco despacio, pero tenemos paciencia porque queremos vivir aquí por muchos años. Valdrá la pena».

De la playa al Castell

Cuestionados sobre las diferencias de vivir en Maui o hacerlo en la capital de la Costera, se mostraron entusiasmados:«Es un cambio muy grande venir de Maui a Xàtiva, pero nos encanta vivir aquí. Buscábamos una aventura nueva e intentar un nuevo estilo de vida. Nuestra vida en Xàtiva es muy diferente respecto a nuestra anterior ciudad. No es mejor o peor, solo diferente. Por ejemplo, en Maui caminábamos por la playa pero si queríamos viajar a Europa volábamos 18 horas y es muy caro. En Xàtiva podemos caminar al Castell y viajar a Europa en tren».

Su historia también es narrada en un canal especializado de la red social Youtube: