El PP de Xàtiva denuncia la "inacción" ante la criminalidad y el ayuntamiento expone los datos y rechaza el "alarmismo"

El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado el aumento de la criminalidad en la ciudad y critica que la "inacción" del alcalde, Roger Cerda, "agrava la situación". Desde el gobierno municipal han contrarrestado estas acusaciones exponiendo los datos oficiales de la Junta Local de Seguridad y desmintiendo el "alarmismo", poniendo de manifiesto que las cifras del primer semestre de este 2025 "demuestran una gestión seria, coordinada y con resultados positivos en diversos ámbitos", resaltan desde el ayuntamiento.

El PP ha censurado que la criminalidad "se dispara" en Xàtiva y afirma que la formación popular "ya lo advirtió en mayo de 2025", ante los datos del primer trimestre. Los populares afirman que entonces "los delitos estaban subiendo en la ciudad y se necesitaba actuar con urgencia. En aquel momento, el gobierno socialista de Roger Cerdà se limitó a minimizar la situación y a decir que no había motivo de preocupación". Los datos del segundo trimestre de 2025 "nos dan la razón. La criminalidad en Xàtiva no solo ha aumentado, sino que lo hace de forma alarmante y en prácticamente todos los indicadores graves". La criminalidad convencional "ha crecido un 15,2% respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando un deterioro en la seguridad ciudadana que afecta a todos los barrios de la ciudad", exponen. "Desde el PP recordamos que en el mes de mayo ya denunciamos públicamente que la criminalidad estaba aumentando en Xàtiva. En lugar de escuchar a los vecinos y a la oposición, el alcalde Roger Cerdà prefirió mirar hacia otro lado y negar la realidad". Los nuevos datos del primer semestre "vuelven a confirmar lo que dijimos entonces: la ciudad está cada vez menos segura porque el gobierno local no trabaja, no gestiona y no adopta ninguna medida para frenar esta tendencia", afirman. "La falta de políticas de prevención, la ausencia de un plan de seguridad ciudadana y el abandono de iniciativas como la policía de barrio han llevado a que los vecinos sufran un escenario de inseguridad creciente", señalan desde el PP.

El portavoz popular, Marcos Sanchis, declara que "el tiempo nos ha dado la razón. Hoy los datos del Ministerio del Interior reflejan que la situación es todavía más grave y que el alcalde no ha hecho absolutamente nada.” “No hablamos de estadísticas frías, hablamos de vecinos que han sufrido robos en sus casas, de comercios asaltados. El gobierno socialista está fallando en lo más básico: garantizar la seguridad de los ciudadanos.” “Desde el Partido Popular exigimos un plan inmediato para reforzar la seguridad en Xàtiva: aumentar la presencia policial en las calles, implantar de una vez por todas la policía de barrio y coordinarse de manera efectiva con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No podemos permitir que la ciudad se convierta en un lugar inseguro por la inacción del alcalde.”

El Ayuntamiento de Xàtiva responde a estas críticas y lamenta que el PP "vuelva a instrumentalizar la seguridad ciudadana con fines partidistas, difundiendo datos sesgados que solo buscan generar miedo y desconfianza entre los vecinos y vecinas de la ciudad. Lejos de la realidad que quieren transmitir, las cifras oficiales de la Junta Local de Seguridad del primer semestre de 2025 demuestran una gestión seria, coordinada y con resultados positivos en diversos ámbitos". La concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo, ha sido contundente: «Parece que el Partido Popular ya vuelve de vacaciones. Y vuelve faltando a la verdad y generando un alarmismo que instrumentaliza un tema tan sensible como es la seguridad ciudadana. Prefieren la crispación y el ruido a trabajar seriamente por la ciudad, aproximándose a los postulados de Vox en un intento desesperado de ganar un puñado de votos».

El consistorio setabense expone que en el marco de las actuaciones destinadas a mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal, la Policía Local de Xàtiva ha intensificado su coordinación y colaboración operativa con la Policía Nacional en diferentes áreas del casco antiguo de la ciudad, especialmente en aquellas zonas con más incidencias relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas. Esta cooperación interinstitucional se ha concretado en dispositivos conjuntos, intercambio de información y planificación táctica orientada a la prevención de conflictos y al restablecimiento del orden público. Además, se ha reforzado la presencia policial en estos espacios mediante patrullajes preventivos y actuaciones proactivas, con el objetivo de disuadir conductas incívicas, proteger los derechos vecinales y garantizar el normal desarrollo de la vida comunitaria, señalan fuentes municipales.

Angulo remarca que la Policía Local de Xàtiva "trabaja de manera permanente y coordinada, mediante actuaciones conjuntas y protocolos de planificación semanales". «Los 63 agentes de la Policía Local responden con rapidez y eficacia ante cualquier requerimiento vecinal. Lo hacen 24 horas al día, 365 días al año, y quiero poner en valor su profesionalidad y dedicación», ha añadido.

A pesar del escenario "apocalíptico" que dibuja el Partido Popular, el gobierno municipal detalla los datos oficiales, que muestran un descenso de los atestados instruidos por delitos diferentes a los accidentes de circulación y contra la seguridad vial, que pasan de 28 diligencias judiciales a 22, y una disminución muy notable en los seguimientos de penas de localización permanente, que bajan de 100 a 21. Además, las actuaciones por absentismo escolar se han reducido de 112 en el primer semestre de 2024 a solo 33 en el mismo período de 2025, gracias a la coordinación entre la Policía Local, los centros educativos y los departamentos municipales. En paralelo, se ha reforzado el trabajo preventivo y de control. Los agentes de la Policía Local han incrementado los controles de tráfico —pasando de 842 a 870— y las pruebas de detección de drogas, con un aumento de 16 a 42 controles, de los cuales 28 resultaron positivos. Este esfuerzo se enmarca en la voluntad de mejorar la seguridad vial y de garantizar una mayor protección a la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva han pedido al Partido Popular que "abandone la política del ruido y del miedo". «Que se dediquen a trabajar por la ciudad, junto a la gente, y no a generar un alarmismo injustificado. Nosotros continuaremos trabajando con rigor, compromiso y transparencia para que los vecinos y vecinas de Xàtiva se sientan seguros y tranquilos».