Sustraen un panel cerámico del siglo XVIII de la fachada del Hospital Reial de Xàtiva

Una pérdida que puede ser irreparable para el patrimonio histórico setabense. El panel cerámico devocional de finales del siglo XVIII que representaba la escena número 6 del Vía Crucis setabense ha desaparecido de la fachada del antiguo Hospital Reial de Xàtiva que recae a la calle Corretgeria.

La sustracción, alertada por la asociación Casc Antic Digne i Viu, se ha producido de noche, supuestamente este pasado fin de semana y sin que nadie se haya percatado, pese a la meticulosidad que requiere la extracción de la pieza, en la que aparecía Cristo cargando con la cruz. La acción ha despertado una ingrata sorpresa entre los especialistas de este tipo de azulejería.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva han señalado este lunes que se están realizando averiguaciones con la Policía Local para proceder a denunciar la desaparición del plafón. Los autores de los hechos solo han dejado el marco de la escena y la cruz inscrita en la parte de arriba con el número 6 correspondiente a la estación del Vía Crucis.

La experta ceramista Mercedes González, del taller Vallés, 16, ya ha dado la voz de alarma entre los coleccionistas y diversos directores de museo que conoce para que estén alerta ante la posible aparición de la pieza en el mercado. González resalta la importancia del panel -compuesto por cuatro azulejos- por su carácter único. Se hizo por encargo y no hay otro igual.

La especialista muestra su extrañeza ante el incidente: "Últimamente, se robaban menos azulejos históricos que antes porque no tienen coleccionistas que los paguen. Quien lo ha quitado sabía muy bien lo que hacía: está muy bien quitado. Extraer esos azulejos es muy difícil porque están muy bien pegados e incrustados en la pared. Cuanta más publicidad se le dé al robo, mejor", asegura.

Escaso valor en el mercado

Cada uno de los paneles del Vía Crucis tiene su estilo y una fábrica diferenciada. El plafón, que González encuadra entre finales del siglo XVIII y principios del XIX dentro de la técnica valenciana del azulejo, tiene un inundable valor artístico y patrimonial, pero escaso valor en el mercado. "Hoy en día, estas piezas las van a vender por cuatro euros, no tienen el valor de mercado que tenían antes. Artísticamente, son muy valiosas, pero lo van a malvender. Salvo que sea un encargo de alguien que lo haya pedido, cosa que es extraña", agrega la ceramista.

González resalta que Xàtiva es la ciudad valenciana donde más azulejería valenciana se conserva (al ser oriundo de la capital de la Costera Marcos Antonio Disdier, reformador de esta técnica) con piezas que son "auténticas maravillas de primera calidad en edificios y en la calle".

El autor de la sustracción se aprovechó de la escasa cantidad de vecinos que residen en la zona de la calle Corretgeria donde se encontraba el panel cerámico. "Si no se pone coto, no se persiguen estos hechos y no se da la voz de alarma, corremos el peligro de que se roben más piezas cerámicas similares", advierte Mercedes González.

El Hospital Reial de Xàtiva es un icono de la arquitectura valenciana del XVI y está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).