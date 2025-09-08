El temporal provoca la caída de árboles y obliga a cortar un tramo de la CV-645 en Xàtiva

Las tormentas que esta tarde azotan al interior de la Comunitat Valenciana han dejado un breve pero intenso episodio de lluvia acompañada de fuertes rachas de viento que ha ocasionado diferentes incidencias en localidades de la Costera y la Canal de Navarrés, comarcas que han registrado las mayores precipitaciones de la jornada hasta el momento.

En Xàtiva, el ayuntamiento ha informado a las 18.15 horas del cierre del tramo de la CV-645 entre la carretera de Alzira y la CV-58 (en el puente situado junto al Paquito Coloma) debido a la lluvia acumulada. Las bombas están trabajando para restablecer la normalidad cuanto antes. Hasta el momento se han recogido en la capital de la Costera 30,6 litros por metro cuadrado, de los cuales 18,8 l/m2 se han registrado en la última hora, según los datos de Avamet.

Cierre del tramo de la CV-645. / A.X.

Por otra parte, se han producido rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora que han provocado la caída de ramas en el núcleo urbano y derribado algún árbol de raíz en el polígono de Xàtiva, a la altura del concesionario de Seat. En el centro comercial, el viento se ha llevado por delante sombrillas y otro mobiliario en las terrazas de los locales de restauración.

El brusco cambio del tiempo ha propiciado un desplome de las temperaturas, que en cuestión de una hora han retrocedido de los 31 a los 21 grados, según la información proporcionada por el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital de la Costera.

En la salida de la Llosa de Ranes hacia la A-7 también se han observado caída de ramas y una importante acumulación de agua.

Caída de ramas en la salida de la Llosa de Ranes. / Levante-EMV

Según los datos de Avamet, Barxeta ha sido la localidad valenciana en la que han recogido más precipitaciones, con un total de 56 litros por metro cuadrado, seguida de Chella (45,2 l/m2), Llocnou d'en Fenollet (45,2 l/m2) y Anna (40 l/m2).