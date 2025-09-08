La UNED Senior de Xàtiva presenta la oferta de módulos para el curso 2025-2026

La UNED Sénior de Xàtiva da inicio a su actividad docente dirigida a las personas mayores de 55 años, presentando la oferta de los cursos programados para este ejercicio. El acto tendrá lugar este martes, 9 de septiembre, a las 19 horas, en la Sala Noble de la Casa de Cultura. Como es habitual, en este acto se dará oficialmente la bienvenida al nuevo curso 2025-2026 y se proporcionará toda la información necesaria en relación con los diferentes módulos o líneas formativas ofrecidas, los plazos, requisitos e instrucciones para matricularse, así como horarios, contenidos, metodología formativa y cualquier otra duda o sugerencia que pueda surgir.

Este año se ha ampliado la oferta formativa hasta un total de 10 módulos diferentes que tratan de dar cobertura a las demandas e inquietudes del alumnado. Así, se impartirán los habituales cursos de historia, patrimonio, música, cerámica, artes escénicas e inglés. Además, se continuará con el curso de literatura introducido el ejercicio anterior y, como novedad, se añaden tres cursos sobre Inteligencia Artificial, Nutrición y salud y Ciencia.

A los itinerarios formativos propiamente dichos, hay que añadir las conferencias que desde el año pasado viene programando la UNED, dirigidas a toda la ciudadanía, bajo el título UNED Activa y que pretenden dar una visión especializada sobre diferentes aspectos de la actualidad.

La UNED Sénior de Xàtiva comenzó su actividad en el curso 2009-2010, consolidándose a lo largo de los siguientes años con una gran acogida por parte de la ciudadanía que, año tras año, ha respondido a los diferentes itinerarios formativos que durante estos años se han propuesto desde el centro. Una oferta que se dirige a las personas mayores de 55 años que, con independencia de su formación académica, estén interesadas en enriquecer sus conocimientos de manera activa y participativa. Así, les proporciona una herramienta para asumir nuevos retos formativos aprendiendo nuevas competencias en diferentes áreas. Por ello, la oferta académica Sénior trata de adaptarse a las demandas e inquietudes del alumnado, centrándose en la difusión de la herencia cultural de su entorno más cercano: la ciudad de Xàtiva y las comarcas vecinas.

El acto contará con la presencia de la primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Amor Amorós, del Director del Centro Asociado UNED Alzira-Valencia, Alejandro Cerdà, y de los profesores-tutores de los diferentes módulos, quienes explicarán los contenidos, programación y metodología de cada uno de los cursos que se impartirán a lo largo de este ejercicio 2025-2026.