El alcalde de Ontinyent confía en que se convoquen todas las plazas del nuevo hospital

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, mostró ayer su confianza en que la Conselleria de Sanidad convocará todas las plazas disponibles en la plantilla del nuevo hospital, cuya apertura se prevé para comienzos de 2026. El primer edil se pronunció así a preguntas de los medios durante una comparecencia en la sede de EnsUneix en la que valoró el inicio del curso político junto a la vicepresidenta primera de la diputación, Natàlia Enguix.

Frente a las dudas de los sindicatos por el déficit de personal, Rodríguez recalcó que «lo que podemos exigir a la conselleria es que saque todas las plazas», aunque matizó que el hecho de que se cubran o no «no es cuestión solo de la conselleria, sino de capacidad que tengamos de que los profesionales vean Ontinyent como un destino oportuno». El alcalde recalcó la importancia de la declaración del hospital como zona de difícil cobertura en 2024. «Confiamos en que entre eso y las nuevas instalaciones se puedan cubrir las plazas, pero lo que tenemos es la garantía de que van a ofertarse», agregó.

Los representantes de Ens Uneix destacaron que el «peso estratégico» de esta formación «se ha traducido en inversiones históricas y en proyectos transformadores que marcarán el futuro de la ciudad y la comarca». En ese sentido, Rodríguez recalcó que se está trabajando en dos convenios para que la primera facultad pública de Veterinaria sea una realidad dentro de los plazos marcados: uno de carácter anual, para gestionar el millón de euros transferido por la Generalitat a la Universitat de València con la intención de efectuar los primeros estudios y fijar los terrenos donde se ubicarán las infraestructuras; y otro de carácter plurianual, con una duración de cuatro años, que pondrá negro sobre blanco la inversión de 72 millones de euros necesaria para implementar el nuevo grado.

El alcalde también subrayó las inversiones millonarias del Pla Edificant, con un grado de ejecución envidiable respecto a otros municipios, y recordó que, una vez acabadas las obras del CEIP Vicent Gironés (ya hay propuesta de adjudicación), del IES l’Estació (ya avanzadas) y del Jaume I, la remodelación del conservatorio será «un gran reto» para completar la renovación del parque de centros educativos y redondear la oferta de «una formación siglo XXI».

El primer edil anunció la próxima adquisición de dos autobuses y de marquesinas con una inversión global de 1,5 millones de euros para mejorar la movilidad sostenible de la ciudad.

Capacidad de influencia

Por su parte, Natàlia Enguix puso en valor la artillería en forma inversora que está desplegando la Diputación de Valencia en la Vall d’Albaida, junto con la «capacidad de influencia» de Ens Uneix. «Estamos cumpliendo con el mandato de la ciudadanía. Una cosa es ocupar cargos y otra aprovecharlos para tu comarca. Hay quien se dedica a ir de cargo a cargo sin que eso se traduzca en nada. Estamos orgullosos de estar aquí, de ser de aquí y de ocupar altos cargos en las administraciones, pero lo más importante es que lo hacemos en beneficio de nuestra ciudad y comarca», ahondó, en una referencia velada a la ontinyentina Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE. «Gracias a la fuerza y a los votos de nuestra gente y a la capacidad de ser influyentes hemos conseguido que fuera realidad el hospital, el palacio de justicia o las mejoras en los institutos, pero queremos más. La ciudadanía de Ontinyent y la Vall d’Albaida no es conformista», zanjó. n