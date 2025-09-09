El CAX Orientació se cuelga cuatro medallas en el III Trofeu Alt Palància en El Toro y Barracas

El CAX Orientació de Xàtiva consiguió cuatro medallas en el III Trofeu Alt Palància, celebrado el pasado fin de semana en las localidades de El Toro y Barracas, en la provincia de Castelló. Los deportistas del club setabense lograron unos buenos resultados que les permiten escalar un puesto en la Lliga Autonòmica, LACV, en la que se sitúan en la cuarta posición de la clasificación general.

Un orientador del CAX de Xàtiva durante el Trofeu Alt Palància. / CAX Orientació

El Trofeu Alt Palància agrupaba la décima y la undécima prueba de la liga autonómica y, además, la prueba del domingo fue Campionat Autonòmic de Llarga Distància. La prueba de media distancia se disputó el sábado por la tarde íntegramente por el municipio del Toro, en el mapa del Palancar. Se trataba de una zona muy rápida y con muy poco desnivel o desniveles muy suaves con buena progresión, con cambios de dirección constantes y una orografía muy suave que dificultaba la relocalización en caso de fallo, si no se estaba muy pendiente de elementos de vegetación o rocosos.

El CAX desplazó a 14 orientadores, entre los que destacó el primer puesto de Arnau Benito en la categoría M-14, y la cuarta posición de Vera Aragón en F-12, en la prueba disputada el sábado. El domingo tenía lugar la 11ª prueba de la LACV, que era el Campionat Autonòmic d’Orientació de Llarga Distància (CAOL). Se utilizó el mapa de la Loma Benajas, una cresta muy cerca de la población de Barracas, donde se ubica un parque eólico. Un terreno con poco bosque de pino, siendo la mayor parte terreno semiabierto de encinas, aunque era un poco pedregoso, señalan desde el club de Xàtiva.

En esta prueba, los resultados fueron positivos para el CAX Orientació, que conseguía de nuevo subir al podio. En la categoría de M-14 conseguían diploma como 2.º y 3.º clasificados, Martín Aragón y Arnau Benito, respectivamente. En la categoría M-45, Paco Aragón quedaba tercero. También destacó el quinto puesto de Òscar Barberà en M-21B.

En la clasificación por equipos, los buenos resultados del fin de semana han permitido que el CAX Orientació consiga escalar una posición y se sitúa de nuevo en la cuarta plaza de la clasificación general de la LACV, con 5.385’36 puntos.

Campionat Autonòmic de Relleu Mixt

El CAX Orientació disputará el próximo 13 de septiembre la 12ª prueba de la Lliga Autonòmica de la Comunitat Valenciana d’Orientació a Peu 2025, LACV, una prueba que será Campionat Autonòmic de Relleu Mixt y que transcurrirá por el Parc Sergio Melgares – La Marjal (Alacant). Esta prueba estará organizada por el Club d’Orientació Sant Joan.

El club de Xàtiva contará con unos 7 equipos para este campeonato. Los equipos estarán formados por 2 competidores del mismo club, de los cuales uno será femenino y el otro masculino. Cada miembro del equipo realizará dos recorridos, no pudiendo hacer un corredor ambos recorridos continuados, teniendo que dar el relevo a su compañero, siendo realizada la primera posta por la corredora femenina.