Denuncian el vertido de aguas fecales en el Riu Nou de l’Alcúdia de Crespins

Vecinos de la zona del Riu Nou de l’Alcúdia de Crespins han denunciado el vertido de aguas fecales en el lecho del afluente y han alertado del riesgo que supone para la salud pública, el medio ambiente y la biodiversidad. El ayuntamiento está investigando el origen del vertido y “cuando se sepa de donde viene se informará a la ciudadanía”, apuntan.

La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Noemí González, afirma que desde el gobierno municipal están llevando a cabo gestiones con el Seprona de la Guardia Civil y con la empresa de aguas para esclarecer el origen y la autoría de este vertido, que, según señala, “no sabemos si es un vertido que ha tirado alguien o es por la rotura de una tubería”. La regidora también afirma que el vertido “ya no está, ha sido absorbido”.

Tras la denuncia pública de los vecinos de la zona, Compromís per l’Alcúdia de Crespins se ha hecho eco de la misma y ha advertido de los riesgos para la ciudadanía. Manifiesta que el vertido supone una “vulneración de la normativa medioambiental vigente” y reclama al ayuntamiento medidas para proteger el río. La formación valencianista declara que “el río no es un vertedero, y su contaminación afecta no solo a nuestro pueblo, sino también aguas abajo a otros municipios”.

El portavoz de Compromís, Pepe Garrigós, denuncia que “el Riu Nou se ha convertido en una cloaca a cielo abierto, mientras el ayuntamiento continúa sin dar respuestas ni soluciones. Es intolerable que en pleno siglo XXI se permitan estos vertidos”, critica. La formación valencianista reprocha la “inacción” del alcalde, Javier Sicluna, ante estos vertidos de aguas fecales y expone que el consistorio conocía la situación, “pero el gobierno municipal liderado por Javier Sicluna no ha actuado con la celeridad y contundencia que requiere el problema”.

Compromís exige que se identifique y se paralicen los vertidos ilegales, que se apliquen sanciones a los responsables de estos vertidos, así como que se garantice el correcto funcionamiento de la depuración de aguas residuales. La formación también reclama que desde el ayuntamiento “se informe con transparencia” a la ciudadanía sobre las acciones llevadas a cabo. Además, piden a la Conselleria de Medi Ambient y a la Confederación Hidrográfica del Júcar que “intervengan si el ayuntamiento continúa sin actuar”.

Por su parte, desde el ayuntamiento defienden que sí se está actuando, aunque no han detallado los avances de estas actuaciones. La regidora del área, Noemí González, asegura que se están llevando a cabo gestiones con el Seprona y la empresa de aguas para identificar el vertido y sus responsables. González afea las críticas de Compromís y declara que “el jueves a mediodía nos llegó el aviso del vertido por parte de un vecino y enseguida iniciamos las gestiones, pero ha estado el fin de semana por medio. Y un partido político ya está criticando la situación”, censuraba Noemí González. Sobre la información a la ciudadanía, la regidora de Urbanismo y Medio Ambiente afirmaba que “informaremos a los vecinos cuando sepamos el origen del vertido. Daremos toda la información que haga falta”, insistía.

Compromís, por su parte, manifiesta que “la protección del río y del entorno es un derecho irrenunciable de los vecinos y vecinas de l’Alcúdia de Crespins. No más vertidos al Riu Nou. La ciudadanía reclama responsabilidades y soluciones inmediatas”, exponen.