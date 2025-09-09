Ens Uneix da el salto a la Canal con su implantación en Enguera

El proyecto municipalista que abandera Ens Uneix ha clavado su pica en un nuevo territorio inexplorado hasta la fecha. En pleno proceso de expansión, el partido liderado por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se ha adentrado por primera vez en la Canal de Navarrés: un grupo de vecinos de Enguera prepara una candidatura bajo el paraguas de esta marca con vistas a las elecciones municipales de 2027.

La propuesta política se llama Enguera Nos Une -una adaptación al habla castellanoparlante de la comarca- y está ultimando los trámites para constituirse en agrupación. La cabeza visible de la formación (con la figura de secretario general) es José María Simón, un vecino muy conocido en la localidad por su implicación en la protección de la sierra contra los incendios y por su faceta de comunicador.

Simón, que se jubiló como funcionario hace dos años, ejerce como coordinador forestal en la asociación de voluntarios medioambientales Adene, forma parte del grupo que ayuda en la extinción de incendios (Geifa) y fue el primer presidente del citado colectivo hace 32 años. En 2023, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana le entregó una de las Medallas al Mérito de la Protección Civil. Además, desde hace años difunde noticias del tiempo y de Enguera y participa en el medio local Enguera Te Vé.

El logo de Enguera Nos Une. / Levante-EMV

Enguera Nos Une ya ha celebrado su primera asamblea (con alrededor de una docena de integrantes) de cara a su inminente presentación pública en el municipio. Sus miembros proceden no solo del núcleo urbano de Enguera, sino también de zonas enclavadas en la sierra como Navalón o Benali. "En Enguera la sierra es muy importante: queremos dar voz a la gente que vive allí y dar respuesta a sus problemáticas", recalca Simón, que afronta el reto de armar una propuesta enriquecedora "con mucha ilusión, trabajo y ganas de cambiar las cosas".

El secretario general de la plataforma inscribe el proyecto dentro de la política municipalista, alejada de los grandes partidos que, en su opinión, "a veces abandonan los problemas municipales": "el programa es el pueblo, el pueblo y el pueblo", resume. A su juicio, "Enguera necesita un cambio, aire nuevo. Estamos muy estancados en muchísimas cosas y queremos ayudar a dar un empujón contando con todos. La unión hace la fuerza". Para Simón, lo prioritario es anteponer la solución de los problemas trasladados por los vecinos, aunque se trate de arreglar un bache en una calle. "Lo importante es ayudar a las personas. Los proyectos grandes vendrán, pero la atención personal y el día a día es fundamental", apunta.

"En el proyecto caben todos los enguerinos"

Simón, que fue concejal del PSPV-PSOE hace dos legislaturas, sostiene que el proyecto político de Enguera nos Une "lo harán los enguerinos" y "lo tenemos que sacar adelante entre todos". De momento, entre sus integrantes hay médicos, técnicos medioambientales o ingenieros agrícolas, aunque subraya que el partido "está abierto a todos y todas", con independencia de su ideología. "Caben todas las ideas que sean buenas. Queremos hacer política enguerina y por enguerinos", mantiene.

Este lunes, Jorge Rodríguez valoró la expansión de la Unión Municipalista que impulsa Ens Uneix en la Comunitat Valenciana con un "progresa adecuadamente". En una comparecencia en la sede del partido, el alcalde de Ontinyent destacó que la marca ya cuenta con candidaturas en algunas localidades de l'Horta afectadas por la dana, que era "uno de los objetivos básicos". Rodríguez también matizó que "todavía queda mucho trabajo por delante", subrayando que "normalmente, la maquinaria electoral suele reanimarse cuando hay una percepción de proximidad de las elecciones". En cualquier caos, el líder de Ens Uneix mostró su satisfacción porque "mucha gente se está acercando" al proyecto "sin tener que ir a buscarlos".