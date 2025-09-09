Mueren tres cachorros arrojados a un contenedor dentro de una bolsa en Llanera de Ranes

La Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva (Spax) ha denunciado la muerte de tres cachorros recién paridos que fueron arrojados en el interior de una bolsa a un contenedor situado en el acceso al polígono de Llanera de Ranes.

En la citada bolsa había un total de cinco cachorros, aunque afortunadamente dos de ellos han podido salvar la vida. "No pudimos empezar el fin de semana más devastados", lamentan desde la Spax, cuyos voluntarios no entienden "cómo alguien es capaz de hacer semejante atrocidad". "No merece que se le llame ser humano, son monstruos, auténticas bestias", sostienen.

Y es que, en tan solo dos meses, la protectora de Xàtiva ya se ha dado de bruces con dos camadas de bebés asesinados metidos en bolsas y "arrojados a una muerte cruel y agonizante, asfixiados a las horas de nacer". A finales de julio, la misma entidad ya se hizo eco de la muerte de una camada de gatos recién nacidos arrojados al río Canyoles a la altura del puente que separa las localidades de Xàtiva y la Granja de la Costera. En este caso, únicamente pudo salvarse a un ejemplar de los dos avistados, como recuerda con impotencia Jordi Ruiz, presidente de la Spax.

"Los primeros días son cruciales"

Respecto a los dos cachorros supervivientes del último hallazgo en un contenedor, los voluntarios de la Spax indican que "tienen ganas de vivir, pero los primeros días son cruciales". "No sabemos las horas que han estado metidos en esa bolsa sin amamantarse y sufriendo falta de oxígeno y excesiva temperatura", advierten. Los pequeños se encuentran en casa de una voluntaria y, por el momento, están saliendo adelante. "Son unos glotones y tienen muchas ganas de vivir. Con tan solo unas horas de vida y ya fueron unos guerreros", exponen desde la protectora.

A juicio de la Spax, "no se puede tolerar ni aceptar estos actos como algo ya habitual, deben ser juzgados". La asociación recuerda que se han cometido varias infracciones de la Ley 2/2023, de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y otras medidas de Bienestar Animal en la Comunitat Valenciana. "Estas atrocidades con los animales debemos pararlas y erradicarlas entre todas y todos", incide el presidente de la Spax, Jordi Ruiz.