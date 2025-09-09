Ontinyent programa 14 espectáculos en el Teatro Echegaray y la Sala Gomis para el otoño

Ontinyent ha presentado la programación cultural municipal de otoño, con una agenda que incluye un total de 14 espectáculos de teatro, música o danza, que se representarán entre septiembre y diciembre al Teatro Echegaray y la Sala Gomis. En la nueva temporada, Ontinyent estará dentro del Circuito Cultural Valenciano (en la modalidad A de teatro y circo y la B de música) y se estrenará como sede del programa estatal “Platea”, con el cual la ciudad podrá acoger espectáculos de compañías de toda España entre diciembre y mayo de 2026. El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que “en Ontinyent estamos viviendo un buen momento cultural, ampliando la calidad y diversidad de nuestra programación, atrayendo espectáculos de primer nivel y a la vez apoyando las compañías y artistas locales. Además, este 2025 celebramos con orgullo el 40 aniversario de la Mostra Internacional de Titelles, que es una cita de referencia dentro de y fuera de nuestro territorio, y que este año reforzamos con más aportación y más espectáculos”.

Cartel de la programación cultural de Ontinyent para el otoño. / Ajuntament Ontinyent

La programación arrancará el viernes 12 de septiembre en el Teatro Echegaray con la comedia romántica “Regala'm esta nit”, de Albena Teatre, dirigida y protagonizada por Carles Alberola. El domingo 21 de septiembre será el turno del concierto “Solo NMC”, de Nostrum Madre Camerata, con solistas internacionales y el estreno absoluto de una obra de Jacobo Christensen. La música continuará el 27 de septiembre en la Sala Gomis con la presentación del disco de 3+1 Quartet Saxo, formación que cuenta con el músico ontinyentí David Castelló. El 8 de octubre, Pepa Cases llevará al Teatro Echegaray su directo fresco y emotivo, con temas del disco “III” y colaboraciones con artistas valencianos de renombre.

El viernes 17 en la Sala Gomis a partir de las 19:00 horas y con el patrocinio del departamento de Memoria Democrática de la Diputació de València, Bramant Teatre ofrecerá el espectáculo “Boges, cau la nit”, gratuito previa inscripción. La escena teatral tendrá una de las citas más destacadas el 19 de octubre con “La Celestina” de Atalaya Teatro, una versión contemporánea del clásico de Fernando de Rojas. También habrá propuestas de danza y teatro como “Alas” de Jelly Fish (26 de octubre, Sala Gomis), o espectáculos de circo y humor como “La Chef Pipa” de Sit and See (2 de noviembre, Sala Gomis).

El mes de noviembre estará marcado por la Mostra Internacional de Titelles (MiT), que este año celebra su 40 cumpleaños y contará con una aportación municipal incrementada hasta los 5.400 euros (frente de los 3.200 del año pasado). El programa incluirá tres espectáculos: “El bosque de Coco” de La Buena Compañía (6 de noviembre, Sala Gomis), “Saeta” de Javier Aranda (7 de noviembre, Sala Gomis), y la conclusión con “Paüra” de Lucas Escobedo (8 de noviembre, Teatro Echegaray), galardonada como mejor espectáculo de circo en los premios de las Artes Escénicas Valencianas.

La recta final del año llevará también citas especiales para público familiar y de danza. El 5 de diciembre llegará al Teatro Echegaray “Solo en casa”, una propuesta musical llena de humor y escenografía innovadora; el 14 de diciembre se presentará “Meohadim”, con la participación de la bailarina ontinyentina Blanca Tolsá. El 23 de diciembre será el turno de “Rube” de la compañía Alodeya, el primero de los espectáculos programados dentro del programa estatal Platea. A través de una máquina de Rube Goldberg, la compañía combina circo, física y humor en un montaje sorprendente que marca el inicio de la participación de Ontinyent en esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y el INAEM.

Àlex Borrell subrayaba que “estamos trabajando para que la cultura sea accesible a toda la ciudadanía, con una programación que combina espectáculos para adultos con otros pensados para el público infantil y familiar. Queremos que cada ontinyentí y ontinyentina encuentre en nuestra oferta una propuesta con la cual emocionarse, reflexionar o disfrutar en compañía”. Las entradas para los espectáculos estarán disponibles en la web de Caixa Ontinyent y en las taquillas del Teatro Echegaray, con los descuentos habituales.