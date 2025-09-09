El PP de Xàtiva critica que el curso "comienza con las obras del Pla de la Mezquita paradas desde hace más de un año"

El Partido Popular de Xàtiva ha asegurado que el curso escolar ha comenzado "con los mismos problemas sin resolver y con la educación convertida en víctima de la desidia del gobierno de Roger Cerdà".

Los populares afirman que el colegio Pla de la Mezquita "es un ejemplo paradigmático del fracaso de la gestión socialista: las obras llevan más de un año completamente paradas, con un sobrecoste que ya supera el millón de euros, y sin que el alcalde dé explicaciones ni soluciones. Lo que debería haber sido un proyecto ágil y prioritario para garantizar unas instalaciones modernas y seguras a los alumnos se ha convertido en un pozo sin fondo de retrasos, sobrecostes y promesas incumplidas”.

El portavoz del PP, Marcos Sanchis, mantiene que “cada inicio de curso es la misma historia: familias indignadas, obras paralizadas y un gobierno incapaz de dar la cara. La realidad es que nuestros niños ven cómo su colegio sigue siendo un esqueleto de ladrillo mientras Cerdà presume de gestión en titulares vacíos”.

Respecto al CEIP Attilio Bruschetti, los populares sostiene nque "el panorama no es mejor": “las obras llevan un retraso de más de dos años. El alcalde vendió humo en numerosas ocasiones anunciando el inminente inicio del proyecto, pero la verdad es que hoy las familias siguen esperando y los alumnos siguen estudiando en unas instalaciones que dejan mucho que desear. Basta con entrar en los baños para comprobar la situación: sanitarios rotos, instalaciones deficientes y una falta de mantenimiento clamorosa”.

El PP de Xàtiva afirma que esta situación es “una falta de respeto a las familias y a la comunidad educativa” y recuerda que “la educación debería ser la gran prioridad de un ayuntamiento, pero en Xàtiva el PSOE y sus socios de Xàtiva Unida prefieren dedicarse a la propaganda y a los gastos superfluos mientras dejan abandonados los proyectos escolares”.

Sanchis ha insistido en que “ la parálisis del Pla de la Mezquita y el retraso del Bruschetti son la prueba de que Roger Cerdà no gestiona, solo improvisa. Y lo peor es que son nuestros hijos quienes pagan las consecuencias”.

El PP reclama al alcalde que “asuma de una vez su responsabilidad, reactive de inmediato las obras del Pla de la Mezquita, inicie ya las del Bruschetti y garantice instalaciones dignas y seguras a los escolares de Xàtiva. No se puede seguir tolerando que curso tras curso la educación en nuestra ciudad sea sinónimo de abandono y mala gestión”.