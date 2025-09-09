El setabense Ferran Miravalles acaba sexto de la general y primer valenciano en la Challenge Volta València

El ciclista de Xàtiva Ferran Miravalles ha vuelto a sorprender en la Challenge Volta València, prueba de categoría elite y sub-23 que constó de tres etapas en diferentes poblaciones de la provincia. El setabense terminó como primer valenciano y sexto en la clasificación general.

Miravalles subió al podio el primer día de competición, tras finalizar tercero, con el mismo tiempo que el danés Jaspar Lonsdale, en la primera etapa en Bellreguard. En la segunda etapa en Xiva, Miravalles concluyó en el puesto 35, mientras que el tercer día, en Moncada, finalizó en la quinta posición, con el mismo tiempo que Joan Cadena del Highlevel, ganador de la etapa.

En cuanto a la representación del equipo setabense Highlevel Gsport, Joan Cadena fue el más destacado, tras lograr la victoria el último día y terminar quinto en la primera jornada, cuando iba escapado y ser cazado a falta de 200 metros.

Ciclistas durante la prueba de la Challenge de Escoles, en Tavernes de la Valldigna. / Levante-EMV

Carrera Escoles Ciclistes

El pasado domingo se disputó la penúltima prueba de la Challenge de Escoles Ciclistes en la playa de Tavernes de la Valldigna, donde nuevamente hubo participación comarcal. En la categoría reina de infantiles de segundo año, el ontinyentí Aitor Selva finalizó décimo, mientras que el corredor de La Forca d’Aiacor Andreu Sansaloni tuvo que conformarse con el decimosexto puesto. Ambos se mantuvieron en el grupo hasta el último momento, jugándoselo todo en el sprint final. Más retrasado terminó el ontinyentí Pau Soriano, en el puesto 18.