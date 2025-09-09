Más de veinte razones para ir al teatro en Xàtiva

La programación del Gran Teatre de Xàtiva para la temporada 2025/2026 contará con más de una veintena de citas confirmadas entre septiembre y abril que cuentan con el apoyo del Programa PLATEA del Ministerio de Cultura, la Diputación de València-SARC, el Institut Valencià de Cultura-Circuit Cultural Valencià y la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del programa de fomento del valenciano en el ámbito local.

"La programación está marcada por unos objetivos muy concretos, con la intención de que el Gran Teatre de Xàtiva pueda ofrecer una programación diversa, tanto para público adulto como familiar, y con unos precios asequibles para todos, que rondan entre los 5 y los 15 euros”, ha explicado el concejal de Cultura, Alfred Boluda, quien ha destacado que “tratamos de ofrecer una programación de calidad, con obras premiadas y reconocidas en el ámbito nacional, pero también preestrenos”. Y ha querido recordar que “la programación no está cerrada y se irán incorporando nuevos espectáculos”.

La primera cita, a modo de preludio, tendrá lugar con la presentación y estreno del documental “Seràs per sempre” en el Gran Teatre de Xàtiva, un documental que rinde homenaje a la obra y figura de Vicent Andrés Estellés, producido por Tresdeu Media y que cuenta con la participación y apoyo del Ayuntamiento de Xàtiva. En el acto participarán el director, Francesc Felipe, la actriz saharaui Sénia Mulayali, el cantante Pau Alabajos y el poeta y escritor Elies Barberà. Las entradas son gratuitas y numeradas y se podrán recoger en la taquilla del Gran Teatre el 18 de septiembre, de 17:00 a 19:00 h.

Oficialmente, la temporada teatral arrancará con la obra Farra, el día 27 de septiembre a las 19:30 horas. Se trata de un musical barroco en el que se mezcla la fiesta y la cultura del carnaval de Madrid de 1568, 1668 o de 2024, un momento en el que todo es posible, incluidas las paradojas. La obra ha sido galardonada con el prestigioso Premio MAX 2025 al mejor espectáculo musical.

Para el miércoles 8 de octubre está previsto un concierto conmemorativo con motivo de la celebración del 9 de Octubre, en el que participará la Societat Musical La Nova. Este concierto será gratuito y las entradas se podrán recoger el mismo día en la taquilla del Gran Teatre. No será la única propuesta con participación local, ya que también se contará con la comedia “La Funció” (23 de enero), con la actriz xativina Rosa Barberà en el elenco; y con el concierto de música clásica “Nostrum Mare Camerata – Sólo NMC” (21 de noviembre), donde participa la también xativina Anna Benavent.

Por otra parte, este año destacan dos propuestas que se desplazan fuera del espacio del Gran Teatre y ocuparán otros escenarios más adecuados a sus características: el concierto de Maria Moreno y Miquel Pérez “Fines herbes, mel i romer” (17 de octubre), que tendrá lugar en el patio de la Casa de Cultura y que también está incluido en la programación en torno a la conmemoración del 9 de Octubre; y el preestreno del espectáculo de danza “Dominaire” (16 de novembre), que tendrá lugar en el Espai Cultural Sant Domènec, contará con entrada gratuita y se incluirá en la programación en torno al 25N.

En cuanto a los espectáculos de gran formato, destaca el ballet “La Bella Durmiente” (3 de octubre) a cargo del Ballet de Kiev; la ópera “Nabucco” (14 de noviembre) de la LGAM Leonor Gago; y la pieza de danza contemporánea “Sempere” (12 de diciembre).

También se podrá disfrutar de la comedia “Escape Room” (4 de octubre) de Olympia Metropolitana y Albena Teatre; la comedia sobre la turistificación “Postals” (7 de noviembre) de L’Horta Teatre; el monólogo de Eugeni Alemany “La persona que no descansa” (7 de febrero); la multipremiada “Los Yugoslavos” (8 de febrero), que cuenta con actores de reconocido prestigio como Javier Gutiérrez; la obra íntima y esperanzadora “14.4” (14 de febrero), dirigida por Sergio Peris-Mencheta; y la indefinible comedia negra de títeres “El verdugo” (24 de abril).

Habrá también dos espectáculos dirigidos a público familiar: el musical para toda la familia “El viaje de Greta” (30 de noviembre) de la compañía OFF; y el espectáculo de danza y títeres “La gata que quería cambiar la historia” (3 de enero), que se incluirá en la programación especial de Navidad.

Además, se ha anunciado el inicio de la programación de teatro escolar, que comenzará con la obra de títeres “La María no té por” (29 de octubre) y continuará con el espectáculo de danza “Raïl” (4 de diciembre).

Finalmente, Boluda ha recordado que “la programación aún no está cerrada y se seguirán perfilando algunos espectáculos como el de jazz, que queremos retomar, o se realizarán algunas ampliaciones en la programación escolar y de Navidad”. Y ha añadido: “En total suman más de 60 actos entre los meses de septiembre y febrero, contando también con los falleros, los solidarios y los de algunas asociaciones, lo que supone que prácticamente todos los fines de semana hay una, dos o incluso tres citas en el Gran Teatro”.

Venta de entradas

Cabe mencionar que desde mañana, 10 de septiembre, a las 12:00 horas estarán disponibles para la compra las entradas de los espectáculos “Farra”, “La Bella durmiente”, “Escape Room”, “Postals”, “Nabucco”, el “Concierto Nostrum Mare Camerata – Sólo NMC”, “Los Yugoslavos”, “14.4” y “El verdugo”. Las entradas se podrán adquirir en línea en la web de Vivaticket, en la web del Gran Teatre o en horario especial en la taquilla física del Gran Teatre mañanade 12 a 14 h y de 17 a 19 h.

Para el resto de obras y espectáculos, se anunciará por los canales oficiales del Ayuntamiento de Xàtiva y el Gran Teatre su puesta a la venta más adelante.

Todas las entradas, como es habitual, también se podrán adquirir en la web del Gran Teatre, en la taquilla los martes de 12 a 14 h y de 17 a 19 h, y en Vivaticket las 24 h del día.