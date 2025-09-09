Xàtiva estudia encargar una réplica del panel cerámico expoliado

El Ayuntamiento de Xàtiva está estudiando la posibilidad de encargar una réplica del panel cerámico del siglo XVIII expoliado de la fachada del antiguo Hospital Reial, mientras se mantiene a la espera de que la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional pueda dar sus frutos.

Los hechos también se han puesto en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat (el edificio objeto del robo es un Bien de Interés Cultural) y de diversos coleccionistas y directores de museo, a tiempo que se va a hacer un seguimiento y a poner especial atención en las plataformas de venta online en las que pudiera aparecer el retablo del Vía Crucis que escenifica a Cristo llevando la cruz a la Verónica, desaparecido de la calle Corretgeria.

La propuesta de buscar una réplica ha partido del arqueólogo municipal. El regidor de Patrimonio, Ignacio Reig, ha dado su visto bueno a explorar la opción de pedir un presupuesto al taller local de Cerámicas Valles, 16. Este lunes, la brigada municipal procedió a retirar algunas de las piezas que conformaban el marco del panel, junto a la cruz situada en la parte de arriba, para depositarlas en el museo de l'Almodí. Otras piezas se han dejado en el mismo lugar. Según Reig, las retiradas son las que se encontraban más sueltas y se han quitado por precaución, para evitar que cayeran.

El suceso de Corretgeria ha puesto el foco en la vulnerabilidad de otros paneles cerámicos de valor artístico e histórico que están desperdigados por las fachadas de otros edificios del casco antiguo de Xàtiva.

Inventario

El catálogo de protecciones elaborado por el Ayuntamiento de Xàtiva en el marco del Plan Especial del casco antiguo incluye un total de 32 retablos cerámicos, de los cuales 15 se inscriben en la categoría Bien de Interés Cultural con protección individualizada e integral. Entre estas piezas se encuentra el plafón desaparecido del antiguo Hospital Reial. El Plan Especial está pendiente todavía de ser aprobado de manera definitiva por la administración autonómica para entrar en vigor.

Según la ley de Patrimonio Cultural, todos los retablos cerámicos anteriores a 1940 están protegidos y deberían estar inventariados por la Generalitat. En la web del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano (IGPCV) solo aparece registrado el de la Trinitat (se inscribió en 1995), ubicado en el entorno d ela plaza Calixte III. La obra data de principios del siglo XIX, su autor es Inocencio V. Pérez y, según la ficha de la Generalitat, su estado es bueno, pero el riesgo de destrucción es "alto". El Plan Especial, en cambio, enumera la existencia de 8 retablos inscritos en el Inventario General del Patrimonio Valenciano e incorpora más de una veintena adicionales como elementos urbanos sobre los que pesa una declaración genérica de protección, según lo dispuesto por la Disposición Adicional Quinta de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.