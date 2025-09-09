Xàtiva incorpora 25 trabajadores para el próximo año a través del Plan de Empleo de Inclusión Social

El Ayuntamiento de Xàtiva ha acogido este martes por la mañana la recepción a las personas beneficiarias del Plan de Empleo de Inclusión Social 2025-2026, a través del cual se ha contratado a 25 trabajadores y trabajadoras durante los próximos 12 meses para llevar a cabo tareas en diferentes departamentos municipales. La inversión municipal para poner en marcha este programa durante el próximo año es de 613.563,23 euros, teniendo en cuenta los gastos vinculados al salario de los trabajadores y trabajadoras y a la seguridad social. Estas personas se han incorporado este martes y trabajarán a jornada completa de 35 horas hasta el 8 de septiembre de 2026.

Acto de bienvenida a trabajadores del plan municipal del Ayuntamiento de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Las personas contratadas a través de este programa corresponden a un perfil en situación o riesgo de exclusión social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida en los ámbitos personal, social, laboral y económico. Estas incorporaciones pretenden, además, ofrecer una oportunidad de inclusión a aquellas personas que, por su realidad actual, necesitan un apoyo específico para avanzar en su itinerario vital, con la condición de ser usuarias habituales de los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Xàtiva.

En concreto, tres personas se incorporarán a Cultura para tareas de conserjería en el museo, en la Casa de Cultura y en el CCX; y dos más al departamento de la Mujer como conserjes en la Casa de les Dones. También se reforzarán los servicios de Juventud y OXI con un conserje cada uno, así como Bienestar Social, que contará con cuatro incorporaciones distribuidas entre la recepción, el Servicio de Ayuda a Domicilio y el mantenimiento de la Placeta. Además, un conserje prestará servicio en Alcaldía, otro en el Conservatorio, uno en la Biblioteca y otro en el departamento de Educación, que dará apoyo en un colegio durante la mañana. Finalmente, la Brigada Municipal contará con tres nuevos peones de servicios, la Brigada Agrícola con tres peones, Parques y Jardines con tres personas asignadas al jardín del Palasiet, y se reforzará también el Cementerio con un peón adicional.

Plan consolidado

Desde su puesta en marcha en 2016, el Plan de Políticas Inclusivas de Xàtiva ha ido evolucionando para dar respuesta a las necesidades cambiantes de la ciudadanía. El punto de partida fue la preocupación del equipo de gobierno por la realidad de un sector de la población con dificultades de integración social y con escasas oportunidades de acceso al mercado laboral. De este análisis nació el primer Programa PI, con 15 personas beneficiarias, que rápidamente se consolidó y amplió a otros colectivos como personas con diversidad funcional, mujeres con baja ocupación o personas en alto riesgo de exclusión. La pandemia de la covid-19 supuso un nuevo punto de inflexión, abriendo la puerta a perfiles especialmente afectados por la crisis sanitaria y económica.

A lo largo de estos años, el programa ha ido incorporando mejoras cualitativas, como la extensión de la jornada laboral a tiempo completo y la reducción de etiquetas que podían generar estigmatización, hasta desembocar en el Plan de Empleo municipal iniciado en 2022. En total, más de 300 personas han tenido una oportunidad laboral dentro de estas iniciativas, lo que ha permitido no solo su inclusión social y económica, sino también el fortalecimiento de los servicios municipales en áreas tan diversas como cultura, educación, juventud, bienestar social, medio ambiente o igualdad. Este recorrido demuestra el compromiso del Ayuntamiento de Xàtiva con una política de empleo inclusiva y transformadora, capaz de ofrecer segundas oportunidades y de generar cohesión social.