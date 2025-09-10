Antifraude investiga la plaza obtenida por el hijo de la regidora de Policía Local en Xàtiva

La Agencia Valenciana Antifraude ha remitido un requerimiento oficial al Ayuntamiento de Xàtiva en relación con una denuncia sobre presuntas irregularidades en el proceso selectivo de siete plazas de Policía Local por turno libre. Así lo ha revelado este miércoles el Partido Popular de Xàtiva.

La denuncia, que ha dado lugar a la apertura de un expediente, se centra en el hecho de que uno de los aspirantes que ha obtenido plaza en propiedad es el hijo de la actual concejala de Seguridad Ciudadana y Policía Local, Xelo Angulo, del PSOE. Este se incorporó a la plantilla tras superar la oposición junto a otros 14 agentes en vísperas de la Fira d'Agost.

La Agencia Antifraude ha requerido al consistorio que remita en un plazo de 10 días hábiles toda la documentación relativa al proceso selectivo, que se cerró sin ninguna impugnación de los resultados por parte de las personas aspirantes. El Ayuntamiento de Xàtiva ha manifestado que mantendrá la máxima colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude. Desde el equipo de gobierno también han remarcado que todas las veces que esta institución ha requerido algún tipo de dosier, el consistorio lo ha aportado y todos y cada uno de los expedientes abiertos en materia de personal o cualquier otra cuestión han sido archivados después de acreditarse su plena legalidad.

Para el PP de Xàtiva, "este episodio es intolerable en una administración pública que debe regirse por los principios de transparencia, imparcialidad y ejemplaridad". "No es un tema menor, es un escándalo institucional que afecta a uno de los pilares de nuestro Ayuntamiento, como es la Policía Local, porque quien ostenta la responsabilidad política de ese cuerpo no puede mirar hacia otro lado cuando su propio hijo resulta seleccionado”, ha declarado Eduardo Llopis, concejal del Grupo Popular.

Los populares ven un "agravante político" en el hecho de que la regidora es diputada autonómica, fue directora general con el Botànic y actualmente preside el Fons Valencià per la Solidaritat. "Debería conocer sobradamente los estándares éticos y las obligaciones de abstención que exige la normativa vigente, tanto en el ámbito local como autonómico", afirman en un comunicado.

Llopis apela al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para indicar que "la percepción de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma". "Este nuevo caso se suma a la larga lista de episodios oscuros en la gestión socialista del Ayuntamiento de Xàtiva: procesos de estabilización con recursos desestimados, denuncias de falta de objetividad en tribunales, procesos selectivos bloqueados por defectos técnicos y ahora, un proceso a Policía Local salpicado por la sombra del enchufismo y el conflicto de intereses", apostilla el concejal.

Expediente confidencial

Por su parte, a través de un comunicado el gobierno municipal de Xàtiva ha acusado al PP de "mala praxis y mala fe demostrada", por "recurrir a las mentiras y manipulaciones con el único objetivo de generar confusión, deteriorar la imagen de la institución y poner en entredicho el nombre de nuestra ciudad".

"Resulta especialmente grave que el Partido Popular haya hecho público un expediente que tiene el carácter de confidencial y que fue notificado ayer mismo. Con esta filtración, el PP incumple la normativa y comete una infracción muy grave, puesto que tal y como se explica al documento, la publicación de una acusación sin posibilidad de haber aportado las pruebas pertinentes no solo perjudica la imagen del Ayuntamiento, sino que puede alterar el correcto desarrollo del procedimiento jurisdiccional o administrativo", aseguran desde el ejecutivo local.

El Ayuntamiento de Xàtiva ha defendido con firmeza que el proceso selectivo de oposición para las plazas de Policía Local, como el resto de procesos efectuados en esta legislatura, se ha desarrollado con total legalidad, transparencia y garantías. "Con esta actitud irresponsable, el Partido Popular no solo ataca el Ayuntamiento, sino que también le falta el respecto a la Policía Local de Xàtiva", afirman fuentes municipales. "Poner en entredicho la legitimidad de un proceso selectivo legal y transparente supone cuestionar la profesionalidad de los agentes que han accedido y menguar injustamente la autoridad del cuerpo ante la ciudadanía. Los hombres y mujeres que forman parte de la Policía Local han superado las pruebas con esfuerzo, mérito y capacidad, y merecen respeto y reconocimiento. El PP, con sus mentiras e insinuaciones, intenta ensuciar la imagen de un colectivo que trabaja diariamente para garantizar la seguridad y la convivencia en Xàtiva".

Desde el equipo de gobierno continúan indicando que "no aceptaremos lecciones del Partido Popular en materia de personal". Y recuerdan que, durante los veinte años de gobiernos populares en Xàtiva, "fueron más de 100 las personas que accedieron en el Ayuntamiento sin ningún proceso selectivo". "Una situación irregular que el actual gobierno ha tenido que enmendar con el proceso de estabilización impulsado en los últimos años, llevado a cabo con total transparencia y ajuste a la legalidad vigente", han expresado fuentes municipales.

"Es igualmente necesario recordar que en veintiséis años de gobiernos encabezados por alcaldes socialistas en Xàtiva no ha habido nunca ningún caso de corrupción. El Partido Popular no puede decir el mismo y son sus prácticas las que han provocado un enorme perjuicio y un descrédito que todavía hoy arrastra el nombre de nuestra ciudad", continúa el comunicado.

Por todo esto, el Ayuntamiento de Xàtiva "rechaza con rotundidad las mentiras y manipulaciones del Partido Popular, que solo buscan ensuciar la imagen de la institución y sembrar la sospecha entre la ciudadanía". "No toleraremos que se continúe atacando el buen nombre de Xàtiva, una ciudad que ya sufrió bastante durante décadas de gobiernos populares y que hoy merece respeto y dignidad", zanjan.

"Máximo rigor e imparcialidad"

Durante un pleno municipal en abril, Angulo defendió tanto su abstención en el proceso selectivo como el "máximo rigor e imparcialidad" de los tribunales, "atendiendo a criterios de mérito y capacidad y tomando las medidas de confidencialidad que determinan el resultado de los procesos"

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, también salió al paso de las acusaciones de los populares para señalar que "todo el proceso se ha llevado a término con el máximo rigor y la máxima garantía de imparcialidad, atendiendo a los requisitos de mérito y capacidad que exige la ley". "Se han tomado todas las medidas de confidencialidad y se han corregido los exámenes con total garantía de anonimato en todo momento. Los sobres que contienen códigos de anonimato se han abierto en un acto público tras la corrección de los exámenes y se ha publicado todo en el portal de transparencia", ahondó Cerdà, que lamentó "que se pongan en duda los procesos de este ayuntamiento y el trabajo de los funcionarios" de la casa.

Durante el proceso, el entonces comisario jefe de la Policía Local, Antonio Collado, renunció como presidente del tribunal calificador del proceso selectivo cuestionado por el PP tras una denuncia sindical para garantizar la limpieza del procedimiento.