Antonio Luis Maestre, nuevo director de las Dominicas Xàtiva

El colegio Nuestra Señora de la Seo Dominicas de Xàtiva tiene nuevo director. Antonio Luis Maestre Antoli ejerce desde el pasado 1 de septiembre como nuevo director de las Dominicas. El máximo dirigente del centro educativo afronta su cargo como misión, ofrece su disponibilidad y pone en este empeño todo lo que tiene y puede, afirman desde el colegio en un comunicado.

Maestre ha anunciado a Joan Sanchis Cano, como nuevo Jefe de Estudios en la ESO, y destaca de Sanchis que "su experiencia y dedicación fortalecerán aún más a la comunidad educativa". En el Equipo Directivo del colegio están también Raquel Sánchez, como Directora Pedagógica; Laura del Val como Jefa de Estudios de Educación Infantil y Primaria; y Mª José Baldrés como responsable de Pastoral del centro.

Antonio Maestre ha expresado "mi más sincero agradecimiento por el trabajo y dedicación que ha demostrado durante todos estos años la Hermana Rosa Alfaro, y como Jefa de Estudios en la ESO, Rosana Hernández. Su compromiso y esfuerzo incansable han sido fundamentales para el éxito de nuestros proyectos educativos. Nos enorgullece tener a profesionales tan talentosos y apasionados en nuestro equipo. Somos conscientes de que dejáis en nuestras manos lo más querido por vosotros y que depositáis vuestra confianza en nuestra labor.", afirma el nuevo director en su primer comunicado a las familias del colegio Dominicas de Xàtiva.