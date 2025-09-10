Antonio Luis Maestre, nuevo director de las Dominicas Xàtiva
El máximo dirigente del centro educativo afronta el cargo como misión y ofrece su disponibilidad y empeño
El colegio Nuestra Señora de la Seo Dominicas de Xàtiva tiene nuevo director. Antonio Luis Maestre Antoli ejerce desde el pasado 1 de septiembre como nuevo director de las Dominicas. El máximo dirigente del centro educativo afronta su cargo como misión, ofrece su disponibilidad y pone en este empeño todo lo que tiene y puede, afirman desde el colegio en un comunicado.
Maestre ha anunciado a Joan Sanchis Cano, como nuevo Jefe de Estudios en la ESO, y destaca de Sanchis que "su experiencia y dedicación fortalecerán aún más a la comunidad educativa". En el Equipo Directivo del colegio están también Raquel Sánchez, como Directora Pedagógica; Laura del Val como Jefa de Estudios de Educación Infantil y Primaria; y Mª José Baldrés como responsable de Pastoral del centro.
Antonio Maestre ha expresado "mi más sincero agradecimiento por el trabajo y dedicación que ha demostrado durante todos estos años la Hermana Rosa Alfaro, y como Jefa de Estudios en la ESO, Rosana Hernández. Su compromiso y esfuerzo incansable han sido fundamentales para el éxito de nuestros proyectos educativos. Nos enorgullece tener a profesionales tan talentosos y apasionados en nuestro equipo. Somos conscientes de que dejáis en nuestras manos lo más querido por vosotros y que depositáis vuestra confianza en nuestra labor.", afirma el nuevo director en su primer comunicado a las familias del colegio Dominicas de Xàtiva.
