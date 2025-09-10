Ausiàs Parejo consigue tres distinciones en el LVIII Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega
El músico de Castelló de Rugat conquista el segundo premio, el premio al mejor intérprete español nacido en la Comunitat Valenciana y el galardón a la mejor interpretación de la obra de Francisco Tárrega
El guitarrista de Castelló de Rugat Ausiàs Parejo i Calabuig se ha alzado con tres distinciones en el prestigioso LVIII Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega, celebrado días atrás en Benicàssim. Parejo brilló con fuerza, conquistando tres premios: el segundo premio del certamen, el Premio al mejor intérprete español nacido en la Comunitat Valenciana y el Premio a la mejor interpretación de la obra de Francisco Tárrega, un reconocimiento a su calidad técnica y expresiva destacan desde la organización del propio certamen.
El Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de este 2025 ha culminado con la consagración de Álvaro Toscano como ganador del Primer Premio, además de recibir el Premio del Público, galardón otorgado por la ovación del público en la final, celebrada el pasado viernes, 5 de septiembre, en el Teatro Municipal. El guitarrista de Castelló de Rugat Ausiàs Parejo conseguía el segundo premio. Los finalistas que completaron el podio fueron Luis Alejandro García y Sohta Nakabayashi, ofreciendo una competencia de altísimo nivel y reafirmando el carácter internacional del certamen.
La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, destacó la juventud, la pasión y el palmarés internacional de los finalistas como elementos que consolidan a la ciudad como capital de la guitarra clásica.
