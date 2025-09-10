La Casa de la Joventut de Xàtiva acoge la exposición "Animalism Abstrack" con más de una decena de obras

La Casa de la Joventut de Xàtiva alberga hasta el próximo 10 de octubre la exposición “Animalism Abstrack”, del creador madrileño Daniel González Peiró, artista multidisciplinar especializado en pintura mural, postgrafitti y estilo abstracto.

Dos de las obras expuestas en la muestra "Animalism Abstrack", en la Casa de la Joventut de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

La muestra presenta una serie de obras realizadas sobre soportes de madera con relieve, pintadas con tonalidades cálidas y fondos que evocan el contacto con la naturaleza. Cada pieza está protagonizada por un animal que, con una mirada intensa y un corazón situado en la frente, simboliza valores como el amor universal, la fuerza, la dignidad y el respeto por el medio ambiente.

La obra de González Peiró combina formas geométricas y simetría para transmitir integridad y armonía, con un proceso creativo artesanal que incluye el corte y montaje de las piezas de madera, la pintura acrílica y un acabado con barniz brillante.

Entre las piezas expuestas, que también se pueden adquirir, destacan Abstrack Alpha Goat 3.0, Abstrack Wolf 3.0, Abstrack Elephant 3.0 o Abstrack Giraffe Universe, con precios que oscilan entre los 40 y los 375 euros.

La exposición “Animalism Abstrack” está abierta al público en el horario habitual de la Casa de la Joventut (de 8:00 a 21:00 horas de lunes a viernes; y sábados de 9:00 a 14:00 h) y constituye una oportunidad para disfrutar de una propuesta artística que une arte urbano, escultura y pintura con un mensaje de concienciación ambiental y valores humanos.