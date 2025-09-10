La consellera alerta de la sobrecarga de los juzgados mixtos en Xàtiva

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha visitado la sede del Consejo General del Poder Judicial, donde ha abordado la necesidad de creación de nuevas unidades judiciales en la Comunitat Valenciana con la vocal territorial, Esther Rojo.

Entre las demandas que la Generalitat también ha trasladado al Ministerio de Justicia figura la creación de una nueva unidad especializada en violencia de género en el partido judicial de Xàtiva. Desde la conselleria se ha puesto el foco en que los juzgados mixtos de la capital de la Costera padecen una sobercarga del 173%, independientemente de la situación de agravio que se produce para las mujeres que son víctimas de violencia de género, como consecuencia de la comarcalización que se llevó a cabo en el año 2022 y que se tradujo en el traslado de los casos del partido judicial de Xàtiva (que abarca a los municipios de la Costera y la Canal de Navarrés) a un nuevo juzgado especializado creado en Alzira que también se encuentra muy saturado, según han alertado los propios profesionales. A juicio de Nuria Martínez, dicha reforma "supuso la desprotección y desatención de las víctimas, presentando más dificultades y obstáculos en la consecución de justicia y fomentando la revictimización de las víctimas y la extracción de su entorno”.

La consellera tiene intención de remitir esta semana un nuevo escrito al Ministro de Justicia actualizando el listado de necesidades de plazas después de que la reunión que mantuvo a principios de año con el ministro Bolaños para trasladarle la urgente necesidad de creación de nuevas unidades judiciales en la Comunitat Valenciana no haya cristalizado en ninguna novedad hasta la fecha "a pesar de las numerosas misivas remitidas". En la primera de ellas, En esta primera carta, además de recoger las reivindicaciones compartidas con el TSJCV, la Conselleria de Justicia identificaba la necesidad de crear el juzgado de violencia de género de Xàtiva.

Durante su encuentro de este martes, Nuria Martínez ha manifestado a la vocal territorial del Consejo General del Poder Judicial su preocupación por la infradotación de plazas judiciales, una inquietud compartida por Esther Rojo.

Además, Martínez ha trasladado en la reunión las peticiones que ya remitió al Ministro de Justicia en junio, cuando solicitó la creación de 40 plazas de jueces y magistrados y 30 de letrados de la Administración de Justicia, en este caso a la vista de las necesidades derivadas de la implementación de la nueva Ley Orgánica 1/2025.

"No podemos esperar más"

“No podemos esperar más. Necesitamos más medios para poder ofrecer una administración de Justicia adecuada a la realidad y necesidades de los valencianos, garantizando así la correcta prestación del servicio público de Justicia”, ha manifestado la consellera.

"Tal y como se recoge en informes elaborados por el Consejo General del Poder Judicial, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en nuestro territorio contamos con unidades judiciales que muestran cargas de trabajo superiores al 200 %, que incluso llegan al 300 % en algunos casos. Esta situación es intolerable e inaceptable y nuestra obligación es ponerle solución y demandar a quien corresponde lo que nos corresponde", ha afirmado la titular de Justicia.

“¿Por qué hay territorios a los que el Gobierno riega de jueces y otros que nos tenemos que aguantar con un riego a goteo? Se produce también así una desigualdad en el reparto de nuevas plazas de jueces y esto no es solidario ni soluciona los problemas reales de la ciudadanía”, ha asegurado la consellera.