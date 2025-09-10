Correos incorpora una furgoneta eléctrica de reparto en Xàtiva

Correos ha ampliado su flota de vehículos eléctricos en la provincia con la incorporación de una nueva furgoneta Renault Kangoo E-Tech para la unidad de reparto de Xàtiva. La empresa logística consolida su apuesta por la movilidad sostenible para el reparto de última milla. Esta unidad de reparto, situada en la Alameda Jaume I, ya ha recibido el nuevo vehículo con el que se atenderá el reparto tanto en el casco urbano como en los alrededores de la capital de La Costera.

Las nuevas furgonetas, del modelo Kangoo Furgón E-Tech de Renault, cuentan con un volumen de hasta 4 m3, 600 kg de carga útil, 1.500 kg de capacidad de remolcado y un sistema de apertura lateral con 1,45 m. Este vehículo dispone de 300 km de autonomía y la posibilidad de recuperar 170 kilómetros en 30 minutos gracias a su batería de 45 kWh y al cargador de 80 kW en corriente continua, lo que supone una media 12.000 kilómetros al mes.

Correos se consolida con esta nueva incorporación como una de las mayores flotas “cero emisiones” y ECO del sector de la distribución en España, con más de 4.000 vehículos sostenibles (eléctricos, híbridos y de gas natural comprimido), cerca del 25% del total de su flota de reparto para fin de año.

Correos está preparada para seguir prestando el servicio en todos los núcleos de población, respetando las restricciones establecidas, al mismo tiempo que avanza en su objetivo de conseguir que en 2028 el 25% de su flota de reparto sea eléctrica y el 50% esté basada en tecnologías alternativas.